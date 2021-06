Penguatan IHSG Diperkirakan Berlanjut, Ini Rekomendasi Sahamnya

Kamis, 10 Juni 2021 | 08:18 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Indeks harga saham gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diperkirakan menguat meski sentimen pasar global kurang mendukung

"IHSG diperkirakan akan melanjutkan penguatannya," kata Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang Kamis (10/6/2022).

Dia mengatakan potensi penguatan IHSG dipicu berlanjutnya penurunan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) tenor 10 tahun yang saat ini sudah berada di bawah level 1,49%.

Sentimen lainnya apresiasi rupiah terhadap dolar AS di bawah level 14.300 serta naiknya harga beberapa komoditas seperti batu bara yang mendekati level US$ 120 per ton, nikel dan timah.

Riset MNC menyatakan, secara teknikal IHSG perdagangan hari ini akan bergerak di rentang 6.2002 - 6.093.

Sementara bursa AS Wall Street pada Rabu (9/6/2021) melemah menjelang data inflasi bulan Mei. Dow Jones Industrial Average turun 152,68 poin, atau 0,4%, menjadi 34.447,14 untuk hari ketiga berturut-turut. S&P 500 melemah 0,2% menjadi 4.219,55., sedangkan Nasdaq Composite tergerus 0,1% menjadi 13.911,75. Industri dan keuangan adalah dua sektor terbesar di antara 11 sektor S&P 500, menyeret pasar.

Adapun indeks harga saham gabungan (IHSG) Rabu (9/6/2021) ditutup zona hijau dengan meningkat 8,97 poin atau setara dengan 0,15% ke level 6.008,34. Indeks sempat menyentuh level tertingginya di 6.029,84 sedangkan terendah di level 5.972,44. Sebanyak 219 saham harganya naik, 241 saham turun dan 167 saham stagnan.

Untuk rekomendasi saham hari ini adalah:

1. PT Tower Bersama Tbk (TBIG) Rp 3.100- Rp 3.450

Buy Rp 3.250.

2. PT Saratoga Investama Tbk (SRTG) Rp 1.570- Rp 1.740

Buy Rp 1.640

3. PT Medco Energy Tbk (MEDC) Rp 680- Rp 840

Buy Rp 730

4. PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) Rp 2.700 - 3.050.

Buy Rp 2.850.

5. PT Sky Energy Indonesia Tbk (JSKY) Rp 164 - Rp 211.

Buy Rp 176.

