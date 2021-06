Pabrik Indomie di Pakistan Mulai Beroperasi Akhir Tahun Ini

Kamis, 10 Juni 2021 | 09:28 WIB

Oleh : Heru Andriyanto / HA

Islamabad, Beritasatu.com – Pabrik mi instan merek Indomie yang dibangun di Pakistan diharapkan akan memulai proses produksi akhir tahun ini, bukan hanya untuk memasok pasar negara tersebut saja tetapi juga di kawasan.

Duta Besar Indonesia untuk Pakistan Adam M Tugio mengatakan cabang perusahaan bernama PT Indofood Pakistan telah mulai membangun pabrik Indomie di kawasan industri Faisalabad.

“Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir tahun 2021 dan diharapkan dapat memasok dan menjual produk PT Indofood di negara-negara Asia Selatan dan Tengah di masa mendatang,” kata Tugio dalam keterangan pers Kedutaan Besar RI di Islamabad yang diterima redaksi, Kamis (10/6/2021).

Indomie adalah salah satu jenama Indonesia yang telah merambah pasar global secara meluas. Sebelumnya Indofood juga membangun pabrik di kawasan industri Tekirdag, Turki, dan disebut-sebut telah menguasai 90% pangsa pasar mi instan di negara itu.

Selain di Turki, PT Indofood juga memiliki pabrik di Mombasa, Kenya.

Indomie yang dijual di Turki. (Istimewa)

Surplus

Kehadiran produsen Indonesia langsung di Pakistan diharapkan dapat semakin meningkatkan volume perdagangan bilateral, di mana Indonesia sampai saat ini masih menikmati surplus besar.

Neraca perdagangan pada 2020 mencapai US$ 2,5 miliar dengan surplus untuk Indonesia sebesar US$ 2,1 miliar atau, meningkat 8% dari tahun 2019 yang mencapai US$ 2,3 miliar dengan surplus US$ 1,9 miliar, menurut data KBRI.

Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia-Pakistan mampu tumbuh di tengah pandemi Covid-19.

Tugio mengklaim berbagai upaya telah dilakukan KBRI di Islamabad untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan perdagangan termasuk peningkatan ekspor dan diversifikasi produk Indonesia ke Pakistan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menggandeng E-Commerce Pakistan Gateway untuk menggelar Indonesia-Pakistan Virtual Trade Expo 2021 dan e-business matching pada 5-9 April 2021 lalu.

Kegiatan tersebut dihadiri 15 usaha kecil menengah (UKM) dari Tanah Air dan lebih dari 100 calon pembeli potensial dari Pakistan.

Beberapa perusahaan Indonesia yang hadir dalam pameran antara lain CV Tanaka Solution Agent, PT United Family Food, CV Tata Niaga Lestari PT Pareto Estu Guna, PT Audie Inovasi Indonesia, PT Konimex, PT Bin Affan Exindo, CV Buana Raga, PT Audie Building Industry, dan CV Donya Drop Daruet.

“Melihat antusiame banyaknya peserta Virtual Trade Expo 2021, hubungan kerja sama Indonesia-Pakistan diharapkan semakin solid di berbagai bidang termasuk politik, pendidikan, sosial-budaya, pertahanan, ekonomi dan perdagangan,” kata Tugio.

KBRI juga memanfaatkan teknologi dalam upaya peningkatan ekspor, bekerja sama dengan CEO E-commerce Pvt Ltd, Muhammad Uzair Nizam, yang juga pendiri #ecombri.com, dalam pembuatan digital trade platform.

Platform dimaksud akan memfasilitasi para pelaku usaha dua negara dalam upaya peningkatan perdagangan bilateral.

Situs #ecombri.com adalah platform business-to-business (B2B) Online Plus Offline pertama dan terbesar di Pakistan yang berpotensi menyederhanakan proses pengadaan untuk pembeli dan penjual dengan interaksi daring maupun luring.

Kerja sama tersebut akan dimanfaatkan untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata dan investasi di berbagai kota di Pakistan, kata Tugio.

Menurut Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Islamabad, Syarief Shahabudin, meskipun promosi ke luar negeri terhenti akibat Covid-19 dalam satu tahun terakhir, inisiatif KBRI memungkinkan kegiatan ekonomi dan interaksi dengan mitra calon importir Pakistan bisa terwujud.

Beberapa produk Indonesia yang dipamerkan adalah alat kesehatan, kelapa kering/kopra, makanan ringan, biji kopi, alat kesehatan, alat konstruksi bangunan, lidi sawit, minuman kesehatan, minyak goreng, handicraft, permen, dan produk pertanian lainnya.

“Calon importir dari Pakistan pun antusias mengikuti Virtual EXPO,” kata Syarief.

