Mengenal Lebih Dekat CEO Youtap Indonesia

Kamis, 10 Juni 2021 | 12:26 WIB

Oleh : JNS

Jakarta, Beritasatu.com - Sejak didirikan pada tahun 2018, aplikasi teman usaha Youtap Indonesia telah menggaet ratusan ribu pelaku usaha ke platformnya. Baik itu pelaku usaha berskala besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di balik kesuksesan startup besutan Salim Group ini adalah sosok Herman Suharto selaku Chief Executive Officer Youtap Indonesia.

Dalam kesehariannya, Herman memastikan solusi digital yang ditawarkan Youtap bisa menjawab kebutuhan para merchant. Ia juga memastikan tim Youtap tetap solid dan terus semangat berinovasi. Tentu ini bukanlah hal yang mudah. Namun, Herman menjadikan UMKM sebagai pemantik semangat dirinya.

“Passion saya adalah UMKM. Bagi saya, yang menginspirasi saya adalah para pejuang UMKM yang berjuang setiap hari. Setiap saya datang ke berbagai area, saya melihat bagaimana perjuangan mereka dalam menggerakkan arus perekonomian, hal itu yang menggerakkan saya,” ungkap Herman.

Memberikan kontribusi kepada masyarakat memang sudah menjadi panggilan dirinya sejak lama. Karena itulah tidak heran dibawah pimpinannya, Youtap Indonesia pun turut mengemban misi untuk memberdayakan semua tingkatan usaha, baik sektor usaha kecil hingga besar. Ia ingin mewujudkan kontribusi terbesarnya di semua segmen komunitas.

Sepak terjang Herman sebenarnya cukup menarik, dengan lebih dari 19 tahun pengalaman kerja di berbagai industri, seperti otomotif, telekomunikasi, media hingga teknologi finansial, ia telah mengasah kemampuannya di berbagai bidang hingga akhirnya pindah ke Telkomsel sebagai General Manager pada 2013.

Herman sendiri adalah inisiator dari T-Cash yang merupakan salah satu teknologi keuangan terdepan pada masa itu. Tidak berhenti sampai disitu, dengan tangan dinginnya, ia kemudian memperbarui teknologinya dan melakukan relaunch T-Cash di tahun 2015 hingga akhirnya berhasil membawa mobile money milik Telkomsel ini hingga ke pelosok Indonesia. Pencapaian inilah yang mengantarnya menjadi salah satu sosok inovator digital mobile payment di Indonesia.

Keahlian dan kepiawaiannya dalam mengembangkan produk digital serta memimpin perusahaan teknologi membuat Herman dipercaya menjadi pimpinan Youtap.

Sebagai CEO Youtap, Herman mengaku dirinya adalah seorang yang sistematis dan strategis. Menurut Herman, ia juga merupakan seseorang yang sangat demokratis dalam menjalankan timnya, serta selalu terbuka untuk masukan.

"My door is always open for the team to discuss and give opinions in any situation. Saya yakin diskusi terbuka merupakan salah satu komponen penting dalam pengambilan keputusan," ujar Herman.

Salah satu filosofi yang ditanamkan Herman kepada timnya adalah semangat untuk terus mengasah dan mengembangkan diri.

“It’s not about how good you are but how good you want to be. Filosofi ini selalu saya pegang, termasuk dalam menjalankan bisnis dan menginspirasi tim saya dalam bekerja. Menurut saya, semua orang memiliki potensi yang bagus, tapi kita bisa terus mendorong diri menjadi pribadi atau profesional yang lebih baik lagi selama ada kemauan.”

Dirinya berharap Youtap bisa mendorong digitalisasi khususnya UMKM yang jumlahnya mencapai 64,2 juta pelaku usaha. Apalagi masih banyak pelaku UMKM yang belum melek digital.

“Dari jumlah UMKM itu, yang berjualan daring baru sebesar 17,1%. Hal ini tentu sangat disayangkan, karena dalam situasi sekarang, penggunaan teknologi digital akan dapat sangat membantu para pelaku UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal,” kata Herman.

Berdasarkan data internal Youtap, 38% dari merchant Youtap yang memaksimalkan penggunaan Portal Usaha Youtap dalam mengelola usahanya untuk mengelola dan memonitor usahanya, mengalami peningkatan dalam transaksi hariannya hingga 52% karena berhasil memanfaatkan teknologi digital dalam mengoperasikan usahanya.

“Berangkat dari hal tersebut, kami semakin berkomitmen untuk membantu percepatan adopsi teknologi transaksi digital oleh para pelaku UMKM agar mereka dapat segera bangkit dan kembali menghidupkan operasional bisnisnya seperti semula,” kata Herman.

"Kami optimistis dengan teknologi yang dihadirkan oleh Youtap dapat turut mendorong roda perekonomian di Indonesia, terutama berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif." tambah Herman.

Ke depannya, Herman bersama dengan tim Youtap, akan terus mendengarkan dan menggali berbagai insight dari para pelaku usaha untuk dapat menciptakan berbagai fitur, layanan, maupun program yang tepat guna dan dapat membantu usaha mereka semakin berkembang.

Sumber: BeritaSatu.com