Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dorong Peningkatan Inklusi Keuangan

Kamis, 10 Juni 2021 | 19:07 WIB

Oleh : Herman / WBP

Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of economics and Finance (Indef) Nailul Huda dalam webinar "Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dalam Menopang Perekonomian Nasional" kerja sama Majalah Investor dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dan Xendit, Kamis, 10 Juni 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com – Kepala Center of Innovation and Digital Economy Institute for Development of economics and Finance (Indef) Nailul Huda menilai, kolaborasi antara bank digital dengan perusahaan financial technology (fintech) tidak hanya menopang perekonomian Indonesia, tetapi juga dapat meningkatkan inklusi keuangan.

Menurutnya, target pasar fintech dan bank digital adalah masyarakat yang tergolong underbanked dan unbanked, di mana jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 75% dari total masyarakat dewasa Indonesia. “Segmentasi ini memang membutuhkan layanan yang lebih mudah dari bank, lebih gampang mengaksesnya. Inilah yang sebenarnya bisa digarap oleh fintech maupun bank digital. Makanya penting sekali bagi bank digital dan fintech untuk berkolaborasi agar segmen masyarakat tersebut bisa terlayani dengan baik,” kata Nailul Huda dalam webinar "Kolaborasi Bank Digital dan Fintech Dalam Menopang Perekonomian Nasional" kerja sama Majalah Investor dengan PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk, dan Xendit, Kamis (10/6/2021).

Dengan jumlah usia generasi milenial dan generasi Z yang besar, menurutnya potensi kolaborasi bank digital dan fintech menjadi sangat besar. Terutama jika melihat pertumbuhan pengguna mobile banking yang cukup pesat. “Prediksi PWC (PricewaterhouseCoopers) tahun 2019 juga menunjukkan bahwa digital banking platform, e-banking dan fintech collaboration menjadi salah satu sektor yang diminati investor,” ujar Huda.

Hal senada disampaikan Deputi Direktur Basel dan Perbankan Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tony. Ia sepakat kolaborasi bank digital dan fintech dikatakan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Namun hal tersebut menurutnya juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi, baik oleh perbankan maupun fintech. “Adanya kolaborasi ini juga akan mempermudah akses keuangan bagi pelaku UMKM dan perluasan ekosistem digital,” kata Tony.

Sumber: BeritaSatu.com