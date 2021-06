Wamendag Sebut Ada 12 Perjanjian Dagang Baru

Jumat, 11 Juni 2021 | 06:26 WIB

Oleh : Amrozi Amenan / WBP

Mojokerto, Beritasatu.com -Kementerian Perdagangan (Kemdag) terus meningkatkan kinerja ekspor untuk mendorong produk Indonesia di pasar global dengan meningkatkan perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement/FTA). Adapun saat ini ada 12 perjanjian perdagangan yang tengah dibahas.

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, ke depan yang perlu menjadi perhatian adalah dampak perjanjian dagang yang diupayakan pemerintah. Dengan perjanjian dagang, biaya masuk nol% harga produk Indonesia akan lebih kompetitif di pasar global. Adapun akselarasi perjanjian seluruh dunia ini akan menjadi salah satu pendukung.

“Per hari ini sudah ada 23 perjanjian dagang seluruh dunia yang kita selesaikan, baik secara ratifikasi atau implementasi. Per hari ini kita sedang menyelesaikan 12 perdagangan dagang, salah satunya dengan Pakistan, yaitu comprehensif economic partnership agreement. Tambahan 12 sedang on going ini juga termasuk dengan Cile, negara EFTA dan Uni Eropa. Kita usahakan 0% untuk mengurangi beban pengusaha,” kata Jerry di sela pelepasan ekspor tisu bersama Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak di pabrik PT Sun Paper Source (SPS) di Ngoro, Mojokerto, Kamis (10/6/2021).

Selanjutnya, kata dia, terhadap 23 perjanjian dagang itu Kemdag kini terus mengeksplorasi dan mengidentifikasi produk apa yang bisa dibawa ke negara tujuan, contohnya ke Amerika Latin dan Afrika. “Daftar jenis barang pun juga terus ditambah. Sejauh ini untuk ekspor ke Australia sudah 7.000 daftar dan Hong Kong ada 5.000 daftar,” ujarnya.

Presiden Direktur PT Sun Paper Source (SPS) Ventje Hermanto menyatakan, industri tisu Indonesia cukup berpotensi di pasar global meski di tengah masa pandemi. Didukung pertumbuhan ekonomi Indonesia serta perubahan perilaku masyarakat yang peduli kesehatan membuat industri tisu tumbuh. "Dengan tidak adanya kendala dan tantangan, Indonesia berpotensi motor industri tisu dunia,” kata Ventje.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan, hampir seperempat industri di Indonesia ada di Jatim. Karena itu, ia mendukung semua pelaku industri ini berorientasi ke ekspor. “Dengan adanya Perpres 80/2019 industri yang ada di Gerbangkertasusila bisa lebih kompetitif lagi,” kata Emil.

Sumber: BeritaSatu.com