Harga Minyak Tembus Level Tertinggi 2 Tahun di Tengah Ekspektasi Permintaan

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak naik ke level tertinggi lebih 2 tahun dalam perdagangan yang berfluktuatif Kamis (10/7/2021) di tengah optimisme permintaan ekonomi yang kuat setelah klaim pengangguran baru AS turun ke level terendah sejak gelombang pertama Covid-19 di negara itu tahun lalu.

Harga Brent berjangka naik 30 sen, atau 0,4%, menjadi US$ 72,52 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 33 sen, atau 0,5%, menjadi US$ 70,29. Itu adalah penutupan tertinggi Brent sejak Mei 2019 dan WTI sejak Oktober 2018.

Pelaku pasar minyak melakukan aksi jual singkat setelah laporan media menyarankan Amerika Serikat mencabut sanksi terhadap pejabat minyak Iran. Departemen Keuangan AS mengatakan telah menghapus sanksi terhadap tiga mantan pejabat Iran dan dua perusahaan yang sebelumnya terlibat dalam perdagangan produk petrokimia Iran. Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa kegiatan itu rutin dan tidak terkait pembicaraan dengan Iran mengenai menghidupkan kembali kesepakatan 2015 untuk membatasi pengembangan senjata nuklirnya.

Analis mengatakan Iran dapat menyediakan sekitar 1 juta hingga 2 juta barel per hari (bph) pasokan minyak tambahan jika kesepakatan tercapai dan sanksi dicabut.

Sementara jumlah warga Amerika yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pekan lalu ke level terendah dalam hampir 15 bulan. Sementara harga konsumen meningkat kuat pada Mei karena pandemi terus mereda.

"Data pengangguran dan tenaga kerja baru-baru ini yang diterbitkan di (Amerika Serikat) adalah tanda positif bahwa pemulihan di negara itu semakin cepat," kata analis Rystad Energy Louise Dickson.

“Lebih banyak aktivitas bisnis berarti lebih banyak konsumsi energi, dan ekonomi yang lebih baik merupakan prasyarat untuk meningkatkan lalu lintas jalan dan udara.”

Sementara Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan permintaan minyak akan naik 6,6%, atau 5,95 juta barel per hari (bph), tahun ini. “Harga minyak masih tergerus lebih dalam. Prospek permintaan terus menguat dan pasokan tidak selalu mengikuti,” kata John Kilduff, mitra di Again Capital LLC di New York.

