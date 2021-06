Harga Emas Menguat karena Kenaikan Inflasi AS

Jumat, 11 Juni 2021 | 08:09 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas naik pada perdagangan Kamis (10/6/2021) setelah data menunjukkan harga konsumen atau inflasi Amerika Serikat (AS) Mei meningkat lebih dari yang diharapkan. Emas kerap disebut sebagai lindung nilai terhadap inflasi.

Harga emas di pasar spot naik 0,3% menjadi US$ 1.893,75 per ons pada pukul 13:43 EDT (1743 GMT), setelah sebelumnya mencapai level terendah sejak 4 Juni di US$ 1.869,46. Sementara emas berjangka AS di posisi 1.896,40 per ons.

BACA JUGA Emas Antam Turun Jadi Rp 954.000 Per Gram

Data menunjukkan harga konsumen AS meningkat 5% karena pemulihan ekonomi mendorong permintaan domestik. Klaim pengangguran mingguan juga turun ke level terendah dalam hampir 15 bulan.

"Kuncinya (dari data inflasi) adalah bahwa pasar sangat percaya Federal Reserve AS tidak akan mengubah sikap dalam waktu dekat, (kebijakan akomodatif) untuk emas tetap ada," kata analis pasar Oanda, Edward Moya.

BACA JUGA Pergerakan Harga Emas Terbatas karena Pasar Tunggu Data Inflasi AS

Investor juga memperhatikan janji Bank Sentral Eropa (ECB) untuk mempertahankan stimulus yang stabil selama musim panas, pada pertemuan kebijakannya.

“Kami memperkirakan harga emas akan bergerak naik dalam beberapa minggu mendatang, dan ekspektasi inflasi akan tetap menjadi fokus,” kata analis Standard Chartered, Suki Cooper.

Dia menambahkan bahwa selera investor baru-baru ini telah mengimbangi lemahnya permintaan emas fisik terutama dari India dan Tiongkok.

Sementara paladium turun 0,6% menjadi US$ 2.762,56, dan platinum melemah 0,4% menjadi US$ 1.145,23.

Sumber: BeritaSatu.com