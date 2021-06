Bursa Asia Beragam Imbas S&P 500 Cetak Rekor di Wall Street

Jumat, 11 Juni 2021 | 08:44 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik beragam (mixed) pada perdagangan Jumat (11/6/2021) menyusul kenaikan semalam di Wall Street yang membuat S&P 500 menuju rekor tertinggi sepanjang masa.

Nikkei 225 di Jepang naik tipis 0,16% di awal perdagangan, sementara Topix turun tipis di bawah garis datar. Di Korea Selatan, Kospi menguat 0,57%. Bursa saham di Australia S&P/ASX 200 terkoreksi.

Adapun indeks MSCI saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan menguat 0,14%.

Semalam di Amerika Serikat (AS), S&P 500 naik hampir 0,5% ke rekor penutupan tertinggi di 4.239,18. Dow Jones Industrial Average bertambah 19,1 poin menjadi 34.466,24, sedangkan Nasdaq Composite menguat 0,78% menjadi 14.020,33.

Penguatan terjadi menyusul rilis laporan inflasi AS. Harga konsumen AS melonjak 5% pada Mei, laju tercepat sejak Agustus 2008. Demikian dilaporkan Departemen Tenaga Kerja AS Kamis (10/6/2021). Angka itu lebih tinggi dari kenaikan 4,7% yang diperkirakan para ekonom yang disurvei Dow Jones.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap mata uang lainnya berada di 90.073.

Yen Jepang diperdagangkan pada 109, 37 per dolar, lebih kuat dari level di atas 109,6 yang terlihat terhadap greenback kemarin. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7752, dibandingkan level sekitar US$ 0,776 yang terlihat pada awal pekan perdagangan.

Adapun harga minyak melemah pada pagi hari di perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent turun 0,12% menjadi US$ 72,43 per barel dan minyak mentah berjangka AS, WTI hilang 0,13% menjadi US$ 70,20 per barel.

Sumber: CNBC