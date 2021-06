Gandeng Migo, IPTV Perkuat Konten Digital

Jumat, 11 Juni 2021 | 10:07 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan teknologi global yang didukung Temasek, PT Migo Indonesia dan PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV) menandatangani kerja sama strategis menghadirkan hiburan premium bagi puluhan juta orang di seluruh Indonesia. Lewat kerja sama ini, konten IPTV didistribusikan melalui platform digital, Migo. Di saat yang sama, Migo akan dipromosikan di seluruh ekosistem media MNC Group. Dalam kolaborasi ini, IPTV mengambil porsi saham di Migo Indonesia.

"Kolaborasi ini memungkinkan IPTV dan Migo menjangkau puluhan juta pelanggan di Indonesia yang memiliki konektivitas internet terbatas, ke dalam ekosistem hiburan on-demand kami," kata Presiden Direktur PT MNC Vision Networks Tbk Ade Tjendra di sela penandatanganan kerja sama di Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Seperti dikutip dalam keterangannya Jumat (11/6/2021) Ade mengatakan kerja sama ini akan mempercepat ekspansi pendistribusian konten IPTV di Migo. "Momentum yang berkembang dalam bisnis streaming kami merupakan bukti nyata dan relevansi dari keunggulan konten lokal kami," kata dia.

Kesepakatan ini kata Ade, akan menciptakan strategi komersial, konten, dan distribusi yang selaras, yang akan terbukti bermanfaat dalam jangka panjang.

Presiden Direktur Migo Indonesia Dan Connor mengatakan aliansi dengan IPTV memberikan peluang bagi untuk meningkatkan jaringan Migo yang disruptif ke puluhan juta konsumen. "Migo dan IPTV akan bersama-sama mengubah cara hiburan dikonsumsi di seluruh Indonesia," kata dia.

Kerja sama strategis ini akan menjadi katalis bagi pertumbuhan anak perusahaan IPTV, terutama dalam menambah jaringan baru dalam pendistribusian konten.

Untuk diketahui, Migo Indonesia menghadirkan layanan video-on-demand secara offline melalui jaringan warung atau yang disebut dengan ‘Warung Migo”. Melalui warung tersebut pengguna akan dapat mengakses jaringan yang dipatenkan Migo untuk mengunduh konten tanpa batas dan lebih cepat dari sebelumnya.

Jaringan Migo akan dimanfaatkan oleh IPTV untuk membagikan kontennya kepada jutaan pengguna yang memiliki kesulitan dengan konektivitas atau biaya internet atau data. Dijelaskan bahwa Migo akan membawa skala televisi free to air (FTA) tradisional ke dunia over the top (OTT) berlangganan, yang akan tumbuh mencapai lebih 3 dari 100.000 Warung Migo di seluruh Indonesia.

Migo dan perseroan akan bekerjasama untuk memperluas jaringan Migo secara nasional, bertujuan untuk menjangkau 100 juta orang selama 5 tahun ke depan, dan membawa anak perusahaan IPTV ke lebih dari 20 juta pengguna bulanan berbayar.

