Bursa Asia Mixed, Sensex India Ukir Rekor

Jumat, 11 Juni 2021 | 15:43 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia ditutup bervariasi pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (11/6/2021). Bursa BSE Sensex di India sempat menyentuh rekor tertinggi di tengah pandemi yang masih tak terkendali.

Sensex sempat menyentuh 52.641,53, mengalahkan rekor tertinggi sebelumnya di 52.516,76 pada Februari, menurut data Refinitiv Eikon.

Nikkei Tokyo turun 0,03%, indeks komposit Shanghai turun 0,58%, Hang Seng Hong Kong naik 0,36%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,13%, Kospi Korsel naik 0,77%.

Semalam di Amerika Serikat (AS), S&P 500 naik hampir 0,5% ke rekor penutupan tertinggi di 4.239,18. Dow Jones Industrial Average bertambah 19,1 poin menjadi 34.466,24, sedangkan Nasdaq Composite menguat 0,78% menjadi 14.020,33.

Penguatan terjadi menyusul rilis laporan inflasi AS. Harga konsumen AS melonjak 5% pada Mei, laju tercepat sejak Agustus 2008. Demikian dilaporkan Departemen Tenaga Kerja AS Kamis (10/6/2021). Angka itu lebih tinggi dari kenaikan 4,7% yang diperkirakan para ekonom yang disurvei Dow Jones.

Sumber: CNBC.com