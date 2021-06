Tidak Terpengaruh Sentimen Inflasi AS, Bursa Eropa Menguat

Jumat, 11 Juni 2021 | 15:56 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa dibuka menguat pada perdagangan Jumat (11/6/2021). Tampaknya pasar modal di Eropa tidak terlalu terpengaruh data inflasi AS.

Indeks Stoxx600 naik 0,27%, DAX Jerman naik 0,05%, FTSE Inggris naik 0,51%, CAC Prancis naik 0,38%, FTSE MIB Italia naik 0,02%.

Di Asia, Nikkei Tokyo turun 0,03%, indeks komposit Shanghai turun 0,58%, Hang Seng Hong Kong naik 0,36%, S&P/ASX 200 Australia naik 0,13%, Kospi Korsel naik 0,77%.

Semalam di Amerika Serikat (AS), S&P 500 naik hampir 0,5% ke rekor penutupan tertinggi di 4.239,18. Dow Jones Industrial Average bertambah 19,1 poin menjadi 34.466,24, sedangkan Nasdaq Composite menguat 0,78% menjadi 14.020,33.

Penguatan terjadi menyusul rilis laporan inflasi AS. Harga konsumen AS melonjak 5% pada Mei, laju tercepat sejak Agustus 2008. Demikian dilaporkan Departemen Tenaga Kerja AS Kamis (10/6/2021). Angka itu lebih tinggi dari kenaikan 4,7% yang diperkirakan para ekonom yang disurvei Dow Jones.

Survei Reuters menemukan bahwa mayoritas ekonom memperkirakan the Fed bakal mengumumkan rencana pengurangan stimulus (tapering) pada bulan Agustus atau September. Tapering-nya sendiri diperkirakan dimulai awal 2022.

Di Inggris, para pemimpin G7 melakukan pertemuan. PM Inggris Boris Johnson berharap G7 sepakat mendonasikan 1 miliar dosis vaksin Covid-19 untuk negara-negara berkembang, Selain itu, para pemimpin G7 juga diharapkan menyatakan dukungan mereka terhada pajak korporasi global sebesar minimum 15%.

Sumber: CNBC.com