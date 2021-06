Antusiasme Masyarakat pada Produk ETF Meningkat Pesat

Jumat, 11 Juni 2021 | 16:27 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The dalam sambutannya di acara pembukaan ETFest 2021 secara virtual pada Jumat 11 Juni 2021. (Foto: Indopremier)

Jakarta, Beritasatu.com- Optimisme investor pasar modal Indonesia terus menggeliat pada masa pandemi Covid-19. Produk Exchange Traded Fund (ETF) kini menjadi alternatif investasi bagi investor pemula karena sangat likuid dan terjangkau. Meskipun pemahaman komprehensif konsep investasi masih terus berkembang, antusiasme masyarakat pada produk ETF sudah meningkat pesat.

"Indo Premier menjadi pioneer industri ETF di Indonesia mulai tahun 2007. Saat ini Indo Premier telah mengadministrasikan 26 dari 48 ETF yang ada di Bursa Eefek Indonesia (BEI) dengan assets under management (AUM) sebesar Rp7,6 triliun dari total AUM ETF di Indonesia sebesar Rp13 triliun berdasarkan data KSEI per Mei 2021," papar Direktur Utama PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The dalam sambutannya di acara pembukaan ETFest 2021 secara virtual pada Jumat (11/6/2021).

Moleonoto juga mengakui antusiasme masyarakat akan produk ETF meningkat signifikan. Peningkatan ini tercermin transaksi ETF yang cukup tinggi pada April 2021, yakni meningkat 197% bila dibandingkan dengan bulan April 2020 lalu.

IPOT sebagai platform investasi dan trading yang memfasilitasi transaksi saham, reksa dana, dan ETF melalui satu aplikasi dan satu rekening dana nasabah pun kini sudah dilengkapi fitur ETF Primary Market yang tentunya akan makin memanjakan nasabah dalam bertransaksi ETF.

BACA JUGA Dalam 3 Tahun Terakhir, Transaksi Bursa Indonesia Tertinggi di ASEAN

"Guna terus menggaungkan investasi ETF di tengah masyarakat, kami menyelenggarakan ETFest 2021 untuk menjawab berbagai pertanyaan masyarakat tentang produk ETF dari segala sisi, mulai dari pengenalan ETF oleh BEI dan Indo Premier, langkah-langkah memilih ETF yang tepat dengan beberapa MI partner IPOTFund, international best practice ETF oleh Japan Exchange, hingga sharing session bersama investor ETF dan publik figur yang inspiratif, dibalut dengan hiburan stand up comedy. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ETFest 2021 bermanfaat bagi kita semua karena bersama IPOT, #SemuaBisaInvestasi," tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Inarno Djajadi mengakui tahun 2021 merupakan tahun penuh dengan harapan untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan transaksi ETF. Hal ini tercermin dari tingginya aktivitas perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam tiga bulan terakhir.

Untuk terus meningkatkan pendalaman pasar modal dan memperluas layanan produk kebursaaan, BEI bersama SRO dan OJK terus melakukan pengembangan produk baru serta penyempurnaan produk yang dapat ditawarkan kepada masyarakat pemodal.

Hingga hari ini terdapat berbagai macam produk pasar modal yang dapat dijadikan sumber investasi masyarakat dan salah satunya adalah produk ETF.

BACA JUGA BEI Resmi Luncurkan Indeks IDX-MES BUMN 17

"Singkat kata, ETF adalah reksa dana yang diperdagangkan di bursa, dengan salah satu keunggulan utama adalah settlement T+2, jauh lebih cepat dari durasi subscription/redemption reksa dana produk konvensional," terangnya.

Melalui serangkaian inisiatif dan dukungan pelaku pasar dan OJK, produk ETF telah mengalami perkembangan yang pesat hingga tahun 2021 ini. Sejak tahun 2011, jumlah produk ETF yang terdapat di BEI terus mengalami peningkatan dan hingga awal Juni 2021 telah terdapat 47 ETF yang terdapat pada BEI.

Untuk terus memperkuat layanan dan menjaga momentum pertumbuhan pasar modal Indonesia, BEI bersama OJK dan SRO, telah meluncurkan serangkaian inisiatif strategis di tahun 2020, salah satu inisiatif tersebut termasuk dengan revitalisasi perdagangan di pasar ETF.

"Semoga kegiatan webinar ETFest 2021 selama 3 hari ke depan dapat memberikan insight positif bagi kita semua dan ke depannya mampu memberikan kontribusi dalam memajukan pasar modal dan perekonomian Indonesia," ujar Inarno.

Sumber: BeritaSatu.com