Harga Minyak Tembus Rekor Baru karena Pulihnya Permintaan

Sabtu, 12 Juni 2021 | 09:50 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak mencapai level tertinggi baru pada Jumat (11/6/2021). Sementara secara mingguan, torehkan penguatan minggu ketiga berturut-turut di tengah membaiknya prospek permintaan kecepatan vaksinasi Covid-19 membantu mengatasi pandemi.

BACA JUGA Harga Minyak Stabil di Awal Musim Panas

Minyak mentah berjangka Brent mencapai US$ 72,69 per barel, naik 17 sen setelah mencapai level tertinggi sejak Mei 2019. Untuk minggu ini, Brent bertambah 1%. Sementara harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) dibanderol US$ 70,91 per barel, naik 62 sen, level tertinggi sejak Oktober 2018. Secara mingguan WTI naik 1,9%.

"Permintaan kembali lebih cepat daripada pasokan, dan kami akan membutuhkan lebih banyak pasokan untuk memenuhi permintaan itu," kata analis Price Futures Group Phil Flynn di Chicago.

Badan Energi Internasional (IEA) dalam laporan bulanannya mengatakan bahwa Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya, OPEC+, perlu meningkatkan produksi untuk memenuhi pulihnya permintaan ke tingkat pra-pandemi pada akhir 2022. “OPEC+ perlu membuka keran untuk menjaga pasar minyak dunia memadai,” kata pengawas energi yang berbasis di Paris.

Dikatakan bahwa meningkatnya permintaan dan kebijakan jangka pendek sejumlah negara, bertentangan dengan seruan IEA untuk mengakhiri pendanaan minyak, gas, dan batu bara baru.

“Pada tahun 2022 ada ruang OPEC+ yang beranggotakan 24 negara dan dipimpin Arab Saudi dan Rusia, untuk meningkatkan pasokan minyak mentah sebesar 1,4 juta barel per hari (bph) di atas target Juli 2021-Maret 2022,” kata IEA.

Sementara bank investasi Goldman Sachs memperkirakan harga minyak mentah Brent mencapai US$ 80 per barel pada musim panas ini karena peluncuran vaksin meningkatkan aktivitas ekonomi global. “Peluncuran vaksin di Amerika Utara serta Eropa membantu memulihkan permintaan sehingga mendorong harga minyak," kata Lipow Oil Associates Andy Lipow di Houston.

Sumber: CNBC