Harga Emas Melemah karena Penguatan Dolar

Sabtu, 12 Juni 2021 | 10:11 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas melemah pada perdagangan Jumat (12/6/2021) karena penguatan dolar. Sejumlah investor berspekulasi bahwa kenaikan harga konsumen atau inflasi Mei di Amerika Serikat (AS) hanya bersifat sementara.

Harga emas di pasar spot turun 1,2% menjadi US$ 1.875,31 per ons pada 14.01 EDT (1801 GMT). Adapun emas berjangka tergerus 0,9% ke posisi US$ 1.879,6.

BACA JUGA Emas Antam Menguat Jadi Rp 957.000 Per Gram

Indeks dolar naik 0,6%, meredupkan daya tarik emas bagi investor yang memegang mata uang lainnya.

Analis komoditas TD Securities Daniel Ghali mengatakan kegagalan emas menembus di atas US$ 1.900 per ons setelah data pembayaran non-pertanian AS (data non-farm payrolls) dan inflasi menunjukkan aliran lindung nilai inflasi melambat.

“Akibatnya, terjadi pelemahan emas,” kata Ghali.

Dia menambahkan dalam jangka pendek, emas diprediksi menuju US$ 1.850 per ons. "Emas untuk jangka menengah dan panjang harus didukung kebijakan bank sentral yang dovish," kata dia.

BACA JUGA Harga Emas Menguat karena Kenaikan Inflasi AS

Data Kamis (9/6/2021) menunjukkan harga konsumen AS naik tajam pada Mei. Namun analis mengatakan lonjakan kemungkinan bersifat sementara, sehingga kekhawatiran pengetatan kebijakan Federal Reserve memudar.

Pada permintaan fisik emas, India dan Tiongkok terpaksa menawarkan diskon untuk memikat pelanggan minggu ini.

Pelaku pasar sekarang mengamati pertemuan kebijakan Federal Reserve AS minggu depan.

Sementara palladium naik 0,2% menjadi US$ 2.783,10 per ons dan platinum turun 0,3%, menjadi US$ 1.147,08 per ons. Adapun perak stabil di US$ 27,96 per ons.

Sumber: CNBC