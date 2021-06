Chandra Asri Raih Pinjaman dari Bank Mandiri Rp 5 Triliun

Minggu, 13 Juni 2021 | 11:03 WIB

Oleh : Gita Rossiana / WBP

Pekerja melakukan monitoring pembangunan pabrik Polyethylene (PE) baru berkapasitas 400 ribu ton per tahun di kompleks petrokimia terpadu PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) di Cilegon, Banten, Selasa, (18/6/19). Seiring tingginya kebutuhan pasar domestik yang mencapai 1,4 juta ton per tahun, dimana sekitar 45 persennya produk impor, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan pajak atas investasi pabrik PE baru senilai US$380 juta milik CAP. (Foto: beritasatu photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Emiten petrokimia terintegrasi, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA) meraih fasilitas kredit dengan skema term loan dan account receivables financing baru dari PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) senilai Rp 5 triliun. Kredit ini akan digunakan untuk membiayai operasional dan mendukung modal kerja. Dari nilai tersebut, fasilitas term loan yang senilai US$ 280 juta atau sekitar Rp 4 triliun dengan tenor 7 tahun. Sementara total limit fasilitas account receivables financing yang diberikan Rp 1 triliun dengan tenor 2 tahun.

BACA JUGA Chandra Asri Raih Fasilitas Green Loan US$ 13 Juta

Direktur Corporate Banking Bank Mandiri Susana Indah Kris Indriati menjelaskan, pembiayaan tersebut menjadi bentuk implementasi Bank Mandiri dalam menyasar sektor industri petrokimia sebagai salah satu sektor andalan. Selain itu, hal ini juga bisa menjadi bentuk dukungan dalam mengurangi ketergantungan terhadap produk impor, sambil terus mengedepankan prinsip kehati-hatian.

“Dukungan ini juga menjadi bukti realisasi keinginan Bank Mandiri untuk menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah dengan berbagai produk keuangan utama, termasuk di dalamnya untuk mendukung transaksi harian nasabah,” kata Susana dalam keterangan resmi Minggu (13/6/2021).

Di sisi lain, Presiden Direktur Chandra Asri Erwin Ciputra menyampaikan, Chandra Asri mengapresiasi terjalinnya kemitraan dengan Bank Mandiri. Pihaknya menghargai kepercayaan bank terhadap Chandra Asri yang berhasil menghadapi pandemi Covid-19. "Kami berharap dapat mempererat kemitraan dan hubungan dengan Bank Mandiri karena Chandra Asri akan terus berkembang untuk melayani industri dalam negeri Indonesia," papar dia.

BACA JUGA Bank Mandiri Proyeksi Penyaluran Kredit Perbankan Tumbuh 5%

Selain memberikan fasilitas kredit baru, bank bersandi bursa BMRI ini juga melakukan perpanjangan tenor fasilitas committed and unsecured revolving credit facility senilai US$ 50 juta untuk mendukung kebutuhan modal kerja Chandra Asri. Tidak hanya itu, Bank Mandiri turut melakukan pembaruan jangka waktu fasilitas trust receipt untuk Chandra Asri dari yang semula US$ 50 juta menjadi US$ 75 juta.

Susana menambahkan, ke depan Bank Mandiri akan terus menggali potensi kredit di sektor-sektor prospek positif lainnya seperti fast moving consumer goods (FMCG), perkebunan sawit dan CPO, energi serta konstruksi. Tidak hanya itu, Bank Mandiri juga menyasar bisnis-bisnis potensial di kantor-kantor wilayah sebagai salah satu bentuk mitigasi Bank Mandiri untuk membantu agenda pemulihan ekonomi nasional.

Sementara itu, Chandra Asri akan melakukan buyback global bond senilai US$ 300 juta. Dalam rangka buyback itu, perseroan akan melakukan tender offer sejak 3 Mei hingga 14 Mei 2021 sebagai tenggat batas awal dan 28 Mei sebagai tenggat batas terakhir. Target dari nilai pokok tender offer ini adalah sampai maksimal US$ 75 juta.

Global bond yang akan dibeli kembali diterbitkan pada 2017 dan akan jatuh tempo pada 2024. Nilai pokok dari surat utang ini adalah US$ 300 juta dan nilai outstanding sebesar US$ 267,8 juta. Tingkat bunga dari surat utang ini adalah 4,95%.

Sumber: BeritaSatu.com