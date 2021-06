Raih Tiga Penghargaan, BPR Lestari Genjot Inovasi Digitalisasi Layanan

Minggu, 13 Juni 2021 | 12:05 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - BPR Lestari sebagai Bank Perkreditan Rakyat ternama di Indonesia berhasil memborong tiga penghargaan di ajang ke-10 Digital Brand Award. Tiga penghargaan itu dalam kategori antara lain BPR dengan Aset Rp 1 Triliun ke Atas, The Best Digital Brand of The Year 2021 dan Golden Trophy Digital Brand Awards 2021.

Ketiga penghargaan prestisius ini mampu diraih BPR Lestari berkat predikat sangat bagus selama 5 tahun berturut-turut. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan BPR Lestari dalam melakukan promosi produk atau jasa secara digital sepanjang tahun 2020.

Chairman Lestari Group, Alex P Chandra bersyukur dan mengapresiasi kinerja cemerlang yang mampu diraih seluruh tim dalam perusahaan utamanya di tengah situasi pandemi covid-19.

BACA JUGA Kemkeu Dorong Kolaborasi Perbankan dan Fintech

“Dalam waktu kurang dari setahun, kami berhasil merampungkan enam inisiatif digital yang mungkin tidak bisa diselesaikan saat kondisi normal. Lebih tepatnya, ini hasil yang terpacu karena pandemi,” kata Alex P Chandra, Chairman Lestari Group dalam siaran pers, Minggu (13/6/2021).

Tak hanya mengoptimalisasi kinerja, pandemi covid-19 membuat BPR Lestari menggenjot inovasi digitalisasi layanan perbankan, salah satunya dengan meluncurkan layanan DepositoGo di fitur LestariMobile agar nasabah dapat melakukan penempatan deposito tanpa harus datang kebank. Selain memperluas layanan LestariMobile, nasabah juga dapat berbelanja dari rumah dengan fitur Order From Home pada aplikasi LestariDiskon.

“Fitur LestariMobile kami design sesuai dengan customer behaviour saat ini. ‘Kan kita harus mengurangi kegiatan di luar rumah, jadi kita buatkan layanan dan produk yang semakin memudahkan nasabah untuk tetap bertransaksi tanpa harus keluar rumah”, tambah Alex.

Selain produk dan layanan digital yang semakin variatif dan inovatif, kinerja keuangan Lestari Group pun patut diacungi jempol. Kinerja Keuangan Lestari Group khususnya tujuh BPR di bawah naungan Lestari Group pada kuartal pertama tahun 2021 mampu mencatatkan asset total senilai Rp 7,7 Triliun.

BACA JUGA Kinerja BPR Dinilai Masih Prospektif di Masa Pandemi

Keberhasilan BPR Lestari menggenjot inovasi dalam digitalisasi layanan membuat manajemen berkomitmen untuk berinvestasi dalam pengembangan layanan digital secara berkala. Kini pembuatan rekening lebih mudah dengan fitur rekening online.

"Dengan teknologi digital ini kemampuan BPR Lestari tidak kalah dibandingkan dengan bank-bank ternama di Indonesia. Tidak terbayangkan di awal karir saya, bahwa BPR Lestari mampu mencapai level seperti seperti sekarang. Mungkin buat sebagian orang ini hanya small step, tapi bagi kami di BPR Lestari, ini adalah giant leap.” tutup Alex.

Sumber: BeritaSatu.com