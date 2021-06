Bursa Asia Mixed, Sebagian Pasar Modal Asia Libur

Senin, 14 Juni 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Sebagian bursa Asia ditutup karena libur hari ini, Senin (14/6/2021). Bursa Jepang menguat, sementara Korea melemah.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,3%, Kospi Korea Selatan turun 0,22%. Pasar modal di Tiongkok, Hong Kong, dan Australia ditutup hari ini.

Pelaku pasar modal Jepang menantikan data produksi industri yang akan diumumkan hari ini.

Indeks dolar AS menguat ke 90.504 dari level sebelumnya di kisaran 90.3. Yen Jepang melemah ke 109,73 per dolar, dari 109,5 pekan lalu.

Harga minyak mentah jenis Brent naik tipis ke US$ 72,73 per barel, sedangkan WTI relatif datar di US$ 70,92 per barel.

Sumber: CNBC.com