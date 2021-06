Link Net Raih Penghargaan SAP Best Run Awards

Senin, 14 Juni 2021 | 10:11 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan software multinasional SAP Jumat lalu (11/6/2021) mengumumkan para pemenang SAP Best Run Awards 2021 untuk Asia Tenggara (SEA). SAP Best Run Awards, acara yang pertama kali di kawasan, mengakui dan merayakan organisasi–organisasi terdepan di Asia Tenggara yang telah memaksimalkan inovasi dengan menggunakan berbagai ekosistem produk dan layanan SAP, mengubah wawasan menjadi tindakan untuk mendorong transformasi bisnis yang sukses.

Menurut keterangan resmi SAP, penghargaan diberikan kepada para pelanggan yang menerapkan teknologi-teknologi SAP, para peserta telah diuji terkait kemampuan mereka untuk berpikir secara out of the box dan bagaimana teknologi digunakan untuk berinovasi dan mendisrupsi industri untuk mendorong outcome bisnis yang lebih besar di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti dan terdistribusi. Panel penjurian terdiri dari berbagai pimpinan bisnis berpengalaman dari Asia Tenggara, termasuk Cathy Ward, kepala Asia Pasifik Jepang (Kepala untuk APJ), Customer Engagement and Experience, SAP Asia Pacific & Japan.

Mencakup 6 kategori termasuk Best Innovation Award, Best Customer Experience Management, Emerging Enterprise Award (SMEs), Most Transformational Award dan kategori lainnya, para pemenang SAP Best Run Awards meliputi Changi Airport Group, Zuelling Pharma, TrickleStar, PXL Marketing Sdn Bhd dan yang lainnya. Dua perusahaan dari Indonesia pun meraih penghargaan Best Customer Experience Management untuk PT Link Net Tbk dan Emerging Enterprise Award (SMEs) untuk PT Adelphi Trans Asia.

Selain itu, ada donasi dari SAP, mewakili organisasi–organisasi yang menjadi pemenang, yang diberikan kepada ASEAN Foundation. Pengumuman para pemenang dilakukan dalam sebuah acara virtual yang dibawakan oleh Verena Siow, President & Managing Director, SAP Southeast Asia.

“SAP Best Run Awards adalah capaian penting tidak hanya bagi para pelanggan dan mitra kami, tapi juga bagi SAP sendiri. Setelah setahun penuh ketidakpastian, ini menjadi satu kehormatan bagi kami untuk mengakui dan merayakan kegigihan, ketahanan dan kreativitas organisasi–organisasi Asia Tenggara seiring mereka melakukan putaran untuk merespon, beradaptasi dan mengakselerasi pertumbuhan mereka di tengah kondisi bisnis yang menantang,” kata Verena Siow, President & Managing Director, SAP Southeast Asia.

“Kita telah melihat bagaimana teknologi telah menjelma menjadi game changer bagi para pelanggan kami, memungkinkan organisasi untuk menanamkan kecerdasan di berbagai proses bisnis secara end-to-end, mempersenjatai mereka dengan kelincahan dan ketahanan untuk menavigasi kondisi bisnis yang tidak pasti. Saya menanti untuk bekerja bersama komunitas bisnis di Asia Tenggara secara erat untuk memanfaatkan teknologi untuk mendorong outcome bisnis yang lebih besar seiring optimisme kita akan pertumbuhan dalam satu dekade ke depan.“

Andreas Diantoro selaku Managing Director dari SAP Indonesia mengungkapkan bahwa dengan adanya pemenang dari perusahaan Indonesia membuktikan bahwa SAP akan terus mendorong dan membantu perusahaan-perusahaan dalam menjadi intelligent enterprise.

“Saya bangga mendengar bahwa dua perusahaan Indonesia telah memenangkan penghargaan tersebut. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia sangat kompetitif dan telah melakukan digitalisasi dalam operasi mereka. Organisasi–organisasi terdepan telah menunjukkan ketahanan dan kreativitasnya dalam memanfaatkan teknologi untuk mendorong pertumbuhan di tengah ketidakpastian. SAP dapat menjadi mitra yang tepat untuk perusahaan-perusahaan ini saat mereka memulai perjalanan mereka untuk menjadi intelligent enterprise,” kata Andreas Diantoro, Managing Director, SAP Indonesia.

PT Link Net Tbk dengan brand First Media, salah satu pemimpin di industri penyedia cable TV dan fixed broadband internet di Indonesia menggunakan solusi SAP dalam mengoptimalkan transformasi digital perusahaan. Berbagai solusi yang digunakan Link Net untuk meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan serta inovasi produk yaitu SAP Marketing Cloud, SAP S/4Hana, serta SAP Billing Revenue Innovation Management (BRIM).

