Sinar Mas Land Borong Penghargaan Internasional

Senin, 14 Juni 2021 | 13:37 WIB

Oleh : Imam Muzakir / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kelompok usaha Sinar Mas Land (SML) terus memberikan performa terbaik walaupun di tengah masa pandemi covid-19.

Melalui proyek gedung kantor GOP 1 (Green Office Park) berhasil meraih penghargaan gold winner pada ajang 30th FIABCI World Prix d'Excellence Awards 2021 dari FIABCI/The International Real Estate Federation.

Managing Director President Office Sinar Mas Land, Dhony Rahajoe mengutarakan, SML secara konsisten terus berinovasi dan membangun dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan serta menjaga kualitas lingkungan hidup di berbagai proyek yang dikembangkan perusahaan.

"Kami sangat bersyukur, Sinar Mas Land memiliki individu-individu terbaik dan penuh bakat yang mampu bekerja sama dalam tim yang solid untuk mewujudkan pengembangan kawasan secara inovatif dengan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Penghargaan internasional ini adalah apresiasi bagi semua tim kami yang telah bekerja dengan luar biasa di tengah masa-masa pandemi yang sulit ini,” ujar Dhony Rahajoe, dalam siaran pers, Senin (14/6/2021).

Sinar Mas Land juga memenangkan dua penghargaan pada acara Global Good Governance Award (3G Awards) yang diselenggarakan secara virtual oleh Cambridge International Finance Advisory (Cambridge IFA).

Penghargaan ini menyoroti keunggulan dalam tata kelola yang baik dan komitmen terhadap kesejahteraan sosial dalam pemerintahan, sektor korporasi dan sektor sosial-filantropi. Dalam acara ini, perusahaan berhasil memenangkan kategori 3G Excellence in Green Innovation and Solutions Award 2021 serta 3G Innovation in Environmental Solutions Award 2021.

Penghargaan selanjutnya diterima dari BCI Asia di ajang BCI Asia Awards 2020/2021. Pada acara ini, Sinar Mas Land berhasil menorehkan namanya dalam Top 10 Developer Indonesia. Gelar prestisius tersebut diraih dengan pertimbangan portofolio yang mengedepankan pengembangan berkesinambungan dan penilaian bangunan hijau.

