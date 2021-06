Sri Mulyani Waspadai Dampak Cepatnya Pemulihan Ekonomi AS

Senin, 14 Juni 2021 | 21:32 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti

Jakarta, Beritasatu.com- Pemerintah memastikan akan terus mewaspadai dampak pemulihan ekonomi AS yang lebih cepat dari perkiraan.Pasalnya, hal ini dapat mengubah arah kebijakan moneter bank sentral AS, the Fed yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi Indonesia.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa ekspektasi pemulihan ekonomi AS dapat memicu aliran modal asing keluar (capital outflow) dari pasar keuangan dari negara berkembang (emerging market) seperti Indonesia.

Percepatan pemulihan ekonomi AS tercermin dari lonjakan inflasi dari target yakni 2%. Pada Mei 2021 lalu, inflasi AS berada pada posisi 5% “Stabilitas sistem keuangan (SSK) untuk kondisi global miliki potensi rambatan kepada perekonomian dalam negeri, terutama sistem keuangan. Ekspektasi pemulihan yang cepat dan nyata memberikan dampak inflasi di AS dan dan memicu outflow dari semua emerging market termasuk Indonesia,” tutur Sri dalam Raker komisi XI bersama tim KSSK, Senin (14/6/2021).

Tak hanya itu, capital outflow juga dapat menekan kinerja rupiah dan memicu kenaikan yield imbal hasil surat berharga negara (SBN). Bahkan Menkeu menyebut pemulihan ekonomi AS juga dapat mempengaruhi pembiayaan defisit APBN dari sumber Surat Berharga Negara (SBN). Sebab, APBN masih membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menangani dampak pandemi Covid-19.

“Kita akan terus melakukan upaya bersama OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BI (Bank Indonesia) dan LPS (Lembaga Penjaminan Simpanan) terus lakukan pendalaman pasar sektor keuangan jadi dampak spillover negara lain bisa diminimalkan dan dikendalikan. Perlu kita cermati yakni potensi penurunan daya dukung investor global untuk pembiayaan defisit fiskal kita dari pasar SBN”tuturnya.

Lebih lanjut, komplikasikebijakan makro ekonomi perlu diwaspadai terutama terjadinya dinamika yield SBN dan nilai tukar rupiah. Hal ini dapat mempengaruhi minat bank untuk menyalurkan kredit dan berdampak pada pemulihan ekonomi. Pasalnya hingga saat ini, minat bank untuk salurkan kredit masih belum normal, sehingga perlu untuk kembalikan fungsi intermediary.

“Ekspektasi pemulihan AS ini akan terus kami waspadai teliti dan terutama repons policy dari kebijakan pemulihan ekonomi AS terutama arah The Fed maupun fiskalnya. Tentu bacaan dari The Fed yang anggap inflasi ini sifatnya temporer ini berikan paling tidak suasana lebih tenang karena berarti tidak terjadi over shooting dari response policy moneternya, tapi ini tentu harus menjadi kewaspadaan kita,”pungkas dia.

Meski pemerintah masih memiliki kesepakatan skema burden sharing SKB I dengan Bank Indonesia sebagai stand by buyer, tetapi Menkeu menegaskan bahwa skema tersebut tidak dapat diandalkan terus-menerus. “BI sebagai standby buyer, tapi ini tentu bukan sesuatu yang akan seterusnya jadi kita juga perlu untuk terus kembalikan penguatan dari sektor fiskal kita dan potensi pembiyaan,” tuturnya.

