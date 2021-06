Nasdaq Ukir Rekor, Investor Wall Street Pantau Rapat the Fed

Selasa, 15 Juni 2021 | 06:59 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Nasdaq ditutup menguat ke rekor tertinggi pada penutupan perdagangan di Wall Street, Senin (14/6/2021). Investor kembali ke saham berorientasi pertumbuhan menjelang pertemuan the Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,25% ke 34.393,75. S&P 500 naik 0,18% ke 4.255,15. Nasdaq menguat 0,74% ke 14.174,14.

Investor kembali memberikan kesempatan kepada saham teknologi dan pertumbuhan seiring turunnya yield obligasi. Yield Treasury 10 tahun turun ke level di bawah 1,43% pada Jumat lalu, terendah dalam tiga bulan terakhir. Saham Apple dan Netflix naik di atas 2%, sementara Amazon, Microsoft, dan Facebook juga naik. Reksa dana ETF Ark Innovation dari Cathie Wood mencatat return 6% pekan lalu. Reksa dana saham teknologi disruptif itu naik 1,9% pada Senin di tengah naiknya yield Treasury yang sempat menyentuh 1,5%.

Aset kripto mendapat angin segar dari tweet CEO Tesla Elon Musk pada hari Minggu. Dia mengatakan Tesla akan kembali menerima transaksi menggunakan bitcoin jika para penambang bitcoin bisa meningkatkan pemakaian energi bersih. Tesla naik 1,3% seiring menguatnya bitcoin ke kisaran US$ 40.000 pada Senin.

Pelaku pasar mencermati pertemuan dua hari the Fed pekan ini. Meskipun the Fed diprediksi tidak akan mengubah kebijakan, namun proyeksinya terkait suku bunga, inflasi, dan perekonomian dapat menggerakkan pasar. The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga lebih cepat. Sebelumnya the Fed pernah mengatakan akan menahan suku bunga di kisaran mendekati nol persen hingga 2023.

Gubernur the Fed Jerome Powell akan memberikan pernyataan pers pada hari Rabu (16/6/2021) waktu setempat, setelah rapat the Fed selesai. Pidato Powell akan menjadi acuan pelaku pasar terkait potensi tapering, mengingat laju inflasi yang naik lebih cepatdari perkiraan.

Sumber: CNBC.com