Bursa Eropa Menguat Jelang Pertemuan the Fed

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Senin (14/6/2021). Pelaku pasar menantikan hasil rapat dua hari bank sentral AS the Federal Reserve yang dimulai Selasa hingga Rabu.

Indeks Stoxx600 naik 0,18%, DAX Jerman turun 0,13%, FTSE Inggris naik 0,18%, CAC Prancis naik 0,24%, FTSE MIB Italia naik 0,16%.

Rapat the Federal Open Market Committee akan dimulai pada Selasa hingga Rabu. The Fed diprediksi bakal mempertahankan kebijakan moneter dan meredakan isu tapering atau pengurangan program stimulus. Pasar akan mencari indikasi arah kebijakan the Fed di tengah naiknya inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

Di Inggris, PM Boris Johnson akan mengumumkan perpanjangan pembatasan Covid-19, seiring naiknya kasus positif dari varian delta yang pertama kali ditemukan di India.

Data Eurostat menunjukkan output industri naik 0,8% di bulan April, naik dari bulan sebelumnya dan dua kali lebih tinggi dari prediksi ekonom.

