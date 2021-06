Harga Minyak Datar, Produksi Minyak AS Diproyeksi Bertambah

Selasa, 15 Juni 2021 | 08:01 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Senin (14/6/2021), setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun. Meningkatnya produksi minyak mentah dan ditundanya pembukaan kembali aktivitas di Inggris menekan permintaan minyak.

Pasar minyak bereaksi negatif terhadap data Kementerian Energi AS yang memperikirakn produksi minyak shale, yang berkontribusi 2/3 dari produksi AS, naik 38.000 barel per hari (bph) pada bulan Juli ke 7,8 juta bph.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 17 sen ke US$ 72,86 per barel. Di awal sesi, harga minyak sempat menyentuh US$ 73,64 per barel, tertinggi sejak April 2019.

Harga minyak WTI turun 3 sen ke US$ 70,88 per barel, setelah sempat menyentuh US$ 71,78 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

International Energy Agency (IEA) memperkirakan permintaan global akan kembali ke level prapandemi pada akhir 2022, lebih cepat dari yang diantisipasi sebelumnya.

IEA Mendorong OPEC+ untuk meningkatkan produksi demi memenuhi permintaan. OPEC+ sejak pandemi mengurangi produksi karena melemahnya permintaan.

