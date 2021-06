Bursa Asia Menguat Ikuti Pergerakan Wall Street

Selasa, 15 Juni 2021 | 08:09 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka menguat pada perdagangan Selasa pagi (15/6/2021) mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup menguat.

Nikkei 225 naik 0,9%, S&P/ASX 200 naik 0,72%, Kospi Korea Selatan naik 0,12%.

Pelaku pasar Australia menantikan hasil rapat Bank Sentral Australia (RBA) yang akan diumumkan hari ini.

Nasdaq ditutup menguat ke rekor tertinggi pada penutupan perdagangan di Wall Street, Senin (14/6/2021). Investor kembali ke saham berorientasi pertumbuhan menjelang pertemuan the Federal Reserve.

BACA JUGA Nasdaq Ukir Rekor, Investor Wall Street Pantau Rapat the Fed

Dow Jones Industrial Average ditutup melemah 0,25% ke 34.393,75. S&P 500 naik 0,18% ke 4.255,15. Nasdaq menguat 0,74% ke 14.174,14.

Pelaku pasar mencermati pertemuan dua hari the Fed pekan ini. Meskipun the Fed diprediksi tidak akan mengubah kebijakan, namun proyeksinya terkait suku bunga, inflasi, dan perekonomian dapat menggerakkan pasar. The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga lebih cepat. Sebelumnya the Fed pernah mengatakan akan menahan suku bunga di kisaran mendekati nol persen hingga 2023.

Harga minyak mentah dunia relatif datar pada penutupan perdagangan Senin (14/6/2021), setelah sempat menyentuh level tertinggi dalam dua tahun. Meningkatnya produksi minyak mentah dan ditundanya pembukaan kembali aktivitas di Inggris menekan permintaan minyak.

Harga minyak mentah jenis Brent naik 17 sen ke US$ 72,86 per barel. Di awal sesi, harga minyak sempat menyentuh US$ 73,64 per barel, tertinggi sejak April 2019.

Harga minyak WTI turun 3 sen ke US$ 70,88 per barel, setelah sempat menyentuh US$ 71,78 per barel, tertinggi sejak Oktober 2018.

Sumber: CNBC.com