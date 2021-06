Kepala BPS: Faktor Musiman Picu Penurunan Ekspor-Impor Mei 2021

Selasa, 15 Juni 2021 | 12:40 WIB

Oleh : Herman / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Mei 2021, nilai ekspor Indonesia mencapai US$ 16,60 miliar, turun 10,25% dibanding ekspor April 2021 yang sebesar US$ 18,49 miliar (month-to-month/mtm). Namun jika dibandingkan dengan Mei 2020 yang sebesar US$ 10,45 miliar, terjadi peningkatan hingga 58,76% (year-on-year/yoy).

Sementara itu untuk impor, nilainya mencapai US$ 14,23 miliar atau turun 12,16% dibandingkan April 2021 yang sebesar US$16,20 miliar. Sedangkan jika dibandingkan dengan Mei 2020 yang sebesar US$ 8,44 miliar mengalami kenaikan 68,68%.

Perihal kinerja ekspor-impor yang mengalami penurunan secara mtm tersebut, Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, kondisi ini sebetulnya merupakan hal biasa karena faktor seasonal atau musiman, di mana setiap tahunnya selalu terjadi penurunan ekspor dan impor pascaramadan dan Lebaran. Namun setelah itu, kinerja ekspor-impor diyakini akan kembali naik.

“Saya tidak terlalu khawatir dengan penurunan ekspor-impor secara bulanan. Karena berdasarkan pattern yang ada, di tahun-tahun sebelumnya setiap kali habis Ramadan dan Lebaran, selalu ada penurunan volume, tetapi kembali akan naik lagi. Jadi saya lebih memperhatikan adanya kenaikan yang tinggi secara yoy,” kata Suhariyanto dalam pemaparan neraca dagang Mei 2021, Selasa (15/6/2021).

Dengan hasil ekspor dan impor tersebut, neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 masih mengalami surplus US$ 2,36 miliar. Bahkan menurut Suhariyanto, surplus ini merupakan yang tertinggi selama 2021. Bila mundur ke belakang, ini juga merupakan surplus 13 bulan berturut-turut.

Sementara itu jika ditotal selama periode Januari-Mei 2021, neraca dagang Indonesia mengalami surplus sebesar US$ 10,17 miliar.

Sumber: BeritaSatu.com