Makin Kondusif, Laba Emiten Diramal Tumbuh 20-25%

Pemenang Best Overall BigCap yaitu Bank CIMB Niaga, Unilever Indonesia, dan Bank Rakyat Indonesia usai menerima award berfoto bersama Wakil Presiden RI periode 2009-2019 Boediono (kiri) dan Ketua Umum IICD Sigit Pramono (kanan), pada acara The 12th IICD Corporate Governance Awards”, di Jakarta, Senin, 31 Mei 2021. Terdapat dua kelompok yang dinilai, yaitu 100 emiten dengan market kapitalisasi terbesar (Big Cap) dan 100 emiten dengan market kapitalisasi menengah (Mid Cap). (Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal)