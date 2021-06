Wall Street Ditutup Melemah Jelang Rapat the Fed

Rabu, 16 Juni 2021 | 07:10 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (15/6/2021) menjelang pengumuman hasil rapat the Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average turun 0,27%, S&P 500 turun 0,2%, dan Nasdaq turun 0,71%. Saham Apple, Alphabet, Amazon, dan Microsoft mencatat rugi.

Sektor real estate dan teknologi menekan pergerakan bursa, sementara sektor energi menjadi katalis dengan kenaikan 2,1%. Diamondback Energy naik 5,1%, Exxon Mobil dan Occidental masing-masing naik di atas 3%.

Indeks permintaan harga produsen naik 6,6% dalam 12 bulan terakhir pada Mei, kenaikan 12 bulan tertinggi sejak data dicatat pada November 2010. Dalam basis bulanan, indeks naik 0,8% atau di atas perkiraan Dow Jones 0,6%.

Penjualan ritel Mei turun 1,3%, lebih tajam dari perkiraan Dow Jones di 0,7%.

Pelaku pasar mencermati pertemuan dua hari the Fed pekan ini. Meskipun the Fed diprediksi tidak akan mengubah kebijakan, namun proyeksinya terkait suku bunga, inflasi, dan perekonomian dapat menggerakkan pasar. The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga lebih cepat. Sebelumnya the Fed pernah mengatakan akan menahan suku bunga di kisaran mendekati nol persen hingga 2023.

Sumber: CNBC.com