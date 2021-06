Bursa Eropa Menguat, Investor Tunggu Rapat the Fed

Rabu, 16 Juni 2021 | 07:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup menguat pada perdagangan Selasa (15/6/2021). Pelaku pasar menantikan hasil rapat the Federal Reserve yang akan berakhir hari Rabu (16/6/2021) waktu setempat.

Indeks Stoxx600 naik 0,11%, DAX Jerman naik 0,36%, FTSE Inggris naik 0,36%, CAC Prancis naik 0,35%, FTSE MIB Italia turun 0,08%.

Pelaku pasar mencermati pertemuan dua hari the Fed pekan ini. Meskipun the Fed diprediksi tidak akan mengubah kebijakan, namun proyeksinya terkait suku bunga, inflasi, dan perekonomian dapat menggerakkan pasar. The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga lebih cepat. Sebelumnya the Fed pernah mengatakan akan menahan suku bunga di kisaran mendekati 0% hingga 2023.

Jerman mencatat inflasi 2,4% di bulan Mei, sementara inflasi Prancis tercatat sebesar 1,8%.

Pelaku pasar juga mencemati data dari AS. Indeks permintaan harga produsen AS naik 6,6% dalam 12 bulan terakhir pada Mei, kenaikan 12 bulan tertinggi sejak data dicatat pada November 2010. Dalam basis bulanan, indeks naik 0,8% atau di atas perkiraan Dow Jones 0,6%.

Sumber: CNBC.com