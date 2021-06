Negosiasi Nuklir AS-Iran Alot, Harga Minyak Mentah Dunia Menguat

Rabu, 16 Juni 2021 | 07:32 WIB

Texas, Beritasatu.com - Harga minyak mentah dunia menguat pada penutupan perdagangan Selasa (15/6/2021). Brent naik selama empat sesi berturut-turut seiring dengan negosiasi nuklir AS-Iran yang berjalan alot, sehingga memperlambat potensi masuknya minyak Irang ke pasar.

Harga minyak mentah Brent naik 1,55% ke US% 72,13 per barel. Sementara, WTI naik 1,75% ke US$ 72,12 per barel.

Diskusi tidak langsung antara AS dan Iran, yang juga melibatkan beberapa negara lain, terkait program nuklir Iran kembali dilanjutkan Sabtu lalu di Vienna, Austria. Negosiasi berjalan intens.

Jika negosiasi berjalan sukses, AS akan mencabut sanksi ekonomi Iran, sehingga Iran bisa kembali mengekspor minyak.

OPEC+ selama ini menahan produksi karena lemahnya permintaan. Tetapi pemulihan ekonomi dunia mulai berjalan dan OPEC+ harus melonggarkan pembatasan produksi demi memenuhi permintaan.

Kementerian Energi AS yang memperkirakan produksi minyak shale, yang berkontribusi 2/3 dari produksi AS, naik 38.000 barel per hari (bph) pada bulan Juli ke 7,8 juta bph.

