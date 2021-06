Bursa Asia Mixed, Ekspor Jepang Tumbuh Sekitar 50%

Rabu, 16 Juni 2021 | 08:52 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Sebagian bursa Asia dibuka melemah pada awal perdagangan hari ini, Rabu (16/6/2021). Ekspor Jepang tumbuh tetapi masih di bawah ekspektasi analis. Pelaku pasar menanti rapat the Federal Reserve.

Nikkei 225 Tokyo turun 0,2%, indeks komposit Shanghai turun 0,26%, Hang Seng Hong Kong turun 0,14%, S&P/ASX 200 naik 0,34%, Kospi Korsel naik 0,5%.

Menurut data Kementerian Keuangan Jepang, ekspor Jepang untuk bulan Mei 2021 naik 49,6% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini lebih rendah dari survei ekonom Reuters yang memprediksi pertumbuha 51,3%.

Tiongkok hari ini dijadwalkan mengumumkan data produksi industri dan penjualan ritel Mei 2021.

Indeks-indeks acuan Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Selasa (15/6/2021) menjelang pengumuman hasil rapat the Federal Reserve.

Dow Jones Industrial Average turun 0,27%, S&P 500 turun 0,2%, dan Nasdaq turun 0,71%. Saham Apple, Alphabet, Amazon, dan Microsoft mencatat rugi.

Pelaku pasar mencermati pertemuan dua hari the Fed pekan ini. Meskipun the Fed diprediksi tidak akan mengubah kebijakan, namun proyeksinya terkait suku bunga, inflasi, dan perekonomian dapat menggerakkan pasar. The Fed kemungkinan menaikkan suku bunga lebih cepat. Sebelumnya the Fed pernah mengatakan akan menahan suku bunga di kisaran mendekati nol persen hingga 2023.

Sumber: CNBC.com