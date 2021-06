Wall Street Terkoreksi Setelah The Federal Reserve Indikasikan Kenaikan Suku Bunga

Kamis, 17 Juni 2021 | 07:02 WIB

New York, Beritasatu.com - Bursa Amerika Serikat ditutup melemah pada perdagangan Rabu (16/6/2021) setelah the Federal Reserve mengindikasikan kenaikan suku bunga bisa terjadi pada 2023, lebih cepat setahun dari pernyataan sebelumnya.

Wall Street bereaksi negatif terhadap pengumuman the Fed. Dow Jones Industrial Average turun 0,77%, S&P 500 turun 0,54%, dan Nasdaq turun 0,24%.

Setelah melakukan rapat dua hari, the Fed memutuskan menahan suku bunganya di kisaran mendekati 0%. Namun, the Fed mengindikasikan kenaikan suku bunga dapat terjadi pada tahun 2023, setahun lebih cepat dari pernyataan sebelumnya. Pada Maret lalu, the Fed mengatakan tidak akan ada kenaikan hingga 2024. Menurut perkiraan "dot plot" the Fed, bakal terjadi dua kenaikan suku bunga pada 2023.

Ketua the Fed, Jerome Powell, tidak memberikan indikasi kapan akan melakukan pemangkasan stimulus atau tapering. Namun, Powell mengakui bahwa rapat the Fed juga membahas isu tapering.

The Fed menaikkan proyeksi inflasi menjadi 3,4%, satu persentase poin leih tinggi dari proyeksi Maret lalu. Inflasi AS naik dengan laju paling cepat dalam 13 tahun terakhir.

Sejumlah analis mengatakan hasil rapat the Fed di luar perkiraan pasar. Kathy Jones, head of fixed income dari Charles Schwab, mengatakan kepada CNBC.com, jika the Fed mulai menaikkan suku bunga dua kali pada 2-23, maka tapering akan terjadi lebih awal. Dia mengatakan laju tapering yang moderat membutuhkan waktu 10 bulan hingga 1 tahun, dan bisa terjadi mulai akhir tahun ini.

