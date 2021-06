Bursa Asia Melemah Tertekan Sentimen the Fed

Kamis, 17 Juni 2021 | 08:20 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia dibuka melemah pada perdagangan Kamis (17/6/2021), mengikuti pergerakan Wall Street yang sebelumnya ditutup melemah. The Federal Reserve menahan suku bunga dan kenaikan berikutnya kemungkinan lebih cepat dari perkiraan.

Indeks Nikkei 225 Tokyo turun 1,03%, indeks komposit Shanghai turun 0,21%, S&P/ASX 200 turun 0,55%, Kospi turun 0,69%.

BACA JUGA Wall Street Terkoreksi Setelah The Federal Reserve Indikasikan Kenaikan Suku Bunga

Data ketenagakerjaan Australia dijadwalkan akan diumumkan hari ini.

Wall Street bereaksi negatif terhadap pengumuman the Fed. Dow Jones Industrial Average turun 0,77%, S&P 500 turun 0,54%, dan Nasdaq turun 0,24%.

Setelah melakukan rapat dua hari, the Fed memutuskan menahan suku bunganya di kisaran mendekati 0%. Namun, the Fed mengindikasikan kenaikan suku bunga dapat terjadi pada tahun 2023, setahun lebih cepat dari pernyataan sebelumnya. Pada Maret lalu, the Fed mengatakan tidak akan ada kenaikan hingga 2024. Menurut perkiraan "dot plot" the Fed, bakal terjadi dua kenaikan suku bunga pada 2023.

Harga minyak mentah jenis Brent turun 0,71% ke US$ 73,86 per barel. WTI turun 0,75% ke US$ 71,61 per barel.

Sumber: CNBC.com