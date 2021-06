Bos BI: The Fed Masih Akomodatif, Isu Tapering Masih Terlalu Dini.

Kamis, 17 Juni 2021 | 19:55 WIB

Oleh : Triyan Pangastuti / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan bahwa ketidakpastian di pasar keuangan global mulai menunjukkan penurunan. Hal ini sejalan kejelasan arah kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) the Fed yang masih akan akomodatif, sehingga masih terlalu dini melakukan pengurangan stimulus kebijakan moneter atau tapering.

“The Fed masih melanjutkan pembelian surat berharga sampai dengan ada perkembangan substansial inflasi dan tenaga kerja,” tuturnya dalam Rapat Dewan Gubernur BI, Kamis (17/6/2021).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa the Fed juga memperkirakan inflasi yang meningkat hanya akan terjadi temporer. Sebab tekanan inflasi secara fundamental baru akan terjadi pada tahun 2022 dan 2023. Selain itu, pengetatan kebijakan moneter AS juga akan dipengaruhi tingkat pengangguran yang masih di atas target pemerintah AS. Menurut Perry, kedua indikator tersebut penting dalam menentukan kebijakan moneter ke depan.

“Dari dua aspek penting ini, memang kami melihat tapering Fed tidak akan terjadi tahun ini, tentu kami akan pantau dari waktu ke waktu jika ada indikator baru yang buat perubahan. Sampai yang kami pahami, tapering Fed baru dilakukan tahun depan,” tegas Perry.

Oleh karena itu, BI memastikan terus memperkuat kerangka kerja untuk memitigasi dampak kebijakan the Fed agar tidak mempengaruhi pasar keuangan domestik. Khususnya terkait peningkatan yield (imbal hasil) US Treasury yang dapat mendorong peningkatan yield surat erharag negara (SBN).

Selain itu, BI akan terus mengoptimalkan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dan melakukan koordinasi bersama pemerintah. “Kami akan mengoptimalkan langkah stabilisasi nilai tukar rupiah dan koordinasi dengan Kemkeu menjaga pengaruh ke yield SBN tetap dalam batas normal. Itu sudah kita lakukan dan akan terus kami lakukan, sejak terjadinya Covid-19 tahun lalu maupun awal tahun ini sejak terjadi kenaikan US Treasury pada waktu itu,” tuturnya.

