Prudential Indonesia Gandeng PasarPolis Perluas Akses Penjualan

Kamis, 17 Juni 2021 | 21:06 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia), menjalin kerja sama dengan perusahaan pialang asuransi PT PasarPolis Insurance Broker (PPIB), afiliasi dari PT PasarPolis Indonesia (PasarPolis), untuk meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia dalam memperoleh perlindungan jiwa, kesehatan, dan finansial jangka panjang.

Melalui kemitraan strategis ini, Prudential Indonesia memberikan perlindungan melalui salah satu produk andalannya, Asuransi Jiwa Kumpulan Syariah PRUTect Care - Hospital Cash (PRUTect Care - Hospital Cash), kepada masyarakat luas melalui PasarPolis.

Chief Digital & Transformation Officer Prudential Indonesia, Premraj Thuraisingam, mengatakan, Prudential Indonesia percaya peran penting teknologi dalam upaya memperluas cakupan layanan agar semakin banyak masyarakat Indonesia serta keluarga mereka yang terlindungi.

“Untuk itu, dalam beberapa tahun terakhir, kami fokus pada transformasi digital dan membangun ekosistem digital yang terintegrasi melalui perluasan kemitraan dengan pemain-pemain terkemuka di sektor teknologi,” kata Premraj melalui keterangan resminya, di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Premraj menjelaskan, PRUTect Care-Hospital Cash merupakan produk asuransi jiwa syariah berbasis digital yang memberikan perlindungan menyeluruh dengan kontribusi terjangkau dan dapat diakses secara mudah.

Produk ini memberikan Manfaat Dasar Meninggal Dunia, Santunan Harian Rawat Inap (non-ICU dan ICU), Santunan Cacat Total Tetap Akibat Kecelakaan, Santunan Meninggal Dunia akibat Penyakit Menular, dan total Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan hingga Rp63 juta untuk paket Platinum.

Pengguna dapat memilih 2 jenis masa kepesertaan yakni per 6 atau 12 bulan dengan kontribusi yang sangat terjangkau mulai dari Rp5.000-an per bulan. Nasabah juga dapat melakukan proses klaim dengan mudah secara daring melalui Pulse by Prudential, aplikasi kesehatan dan kebugaran all-in-one dari Prudential Indonesia yang didukung kecerdasan buatan.

Sementara itu, founder dan CEO PasarPolis, Cleosent Randing, mengatakan, kesenjangan akses asuransi (insurance gap) dan tidak meratanya distribusi asuransi menjadi tantangan besar di Indonesia.

"Melalui adopsi teknologi di industri ini, kami akan terus berupaya menjembatani kesenjangan akses bagi masyarakat yang sebelumnya sulit tersentuh layanan asuransi,” kata Cleosent.

Menurut Cleosent, kolaborasi ini akan semakin memperkuat misi PasarPolis untuk mengembangkan inovasi teknologi, sehingga dapat menciptakan akses asuransi secara lebih inklusif dengan meningkatkan produk asuransi mikro dengan harga terjangkau serta dapat diakses secara mudah oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sejalan dengan kemitraan bersama PasarPolis, Prudential Indonesia juga bekerja sama dengan BenihBaik, platform crowdfunding yang bertujuan menjadi jembatan kebaikan antara donatur dengan masyarakat yang membutuhkan.

Melalui kerja sama ini, seluruh penerima manfaat BenihBaik, termasuk lebih dari 190.000 donatur dapat mengakses perlindungan PRUTect Care - Hospital Cash yang disediakan Prudential Indonesia melalui kolaborasi dengan PPIB sebagai perusahaan pialang asuransi dan PasarPolis sebagai perusahaan insurtech.

