SCG Terapkan Konsep Ekonomi Sirkular

Jakarta, Beritasatu.com– SCG, sebagai perusahaan terkemuka di Asean, telah menunjukkan keseriusannya dalam mengimplementasi konsep Ekonomi Sirkular dalam bisnisnya. Hal ini dikemukakan melalui webinar dan pelatihan singkat bertajuk “CE Hour”, yang diadakan pada 15 Juni 2021 dan dihadiri karyawan lintas negara, seperti Thailand, Vietnam, Norwegia termasuk Indonesia.

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) yang dipimpin oleh Menteri Suharso Monoarfa, telah memaparkan pentingnya ekonomi sirkular untuk pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

“Implementasi ekonomi sirkular diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan strategis dan terobosan untuk membangun kembali Indonesia yang lebih tangguh pasca Covid-19, melalui penciptaan lapangan pekerjaan hijau (green jobs) dan peningkatan efisiensi proses dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya,” ungkapnya.

Langkah BAPPENAS itu sejalan dengan SCG yang telah menerapkan konsep Ekonomi Sirkular pada bisnisnya sejak beberapa tahun terakhir. Menurut Country Director SCG Indonesia, Wiroat Rattanachaisit, kegiatan webinar dan workshop “CE Hour” ini pertama kali diadakan oleh SCG Indonesia dengan tujuan memperkaya pengetahuan karyawan SCG di Indonesia, khususnya, dalam menerapkan konsep Ekonomi Sirkular pada bisnis cement-building materials, chemicals, dan packaging.

“Tidak hanya menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, namun juga bagaimana kita dapat memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, serta tetap menghasilkan produk dan layanan berkualitas premium kepada para pelanggan,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (17/6).

Dalam acara “CE Hour” yang dibuka oleh Vice President Corporate Administration SCG dan Chair of the Circular Economy Committee SCG, Yuttana Jiamtragan, para karyawan SCG lintas negara berkesempatan mendapatkan informasi terkini terkait Ekonomi Sirkular di tingkat global yang dipaparkan oleh SCG Global Director of Circular Economy Dr. Tine Rorvik serta sejauh mana konsep ini diterapkan di Indonesia, yang mana pemaparannya disampaikan oleh Advisor PT SCG Indonesia sekaligus Chairman of the Board World Resources Institute (WRI) Indonesia Dr. Dino Patti Djalal.

“Konsumsi global memang mengalami penurunan signifikan di tengah Covid-19. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Pasalnya, sementara penjualan pakaian jatuh, pembelian peralatan kantor untuk di rumah dan peralatan olahraga meningkat. Pengeluaran di industri rumah sakit turun, namun belanja bahan makanan meningkat. Penggunaan plastik sekali pakai pun meningkat jauh, sementara insentif ekonomi untuk daur ulang plastik semakin berkurang akibat jatuhnya harga minyak. Kita harus mengubah cara berpikir kita dan membangun ekonomi sirkular yang dirancang untuk mengurangi sampah dan polusi; memperpanjang waktu pakai produk dan material dan mendukung regenerasi sistem alami,” demikian penjelasan Dino.

Pada kesempatan tersebut, peserta turut mendengarkan bagaimana SCG menerapkan konsep Ekonomi Sirkular dalam bisnisnya yang disampaikan oleh Secretary of SCG Circular Economy Committee Krisada Ruangchotevit; Recycling Solutions Department SCG Packaging, Ekachai Anujorn; dan Sustainable Development Manager SCG Cement-Building Materials, Chatrabhop Pontham.

“Kami ingin mengedukasi dan mendorong karyawan, rekan bisnis, serta masyarakat Indonesia bahwa Ekonomi Sirkular dapat diterapkan secara menyeluruh pada semua lini bisnis SCG, juga dalam kehidupan sehari-hari dengan berkolaborasi antar sektor demi mewujudkan dan mendukung pelestarian lingkungan secara jangka panjang,” pungkas Wiroat.

Sebagai informasi, SCG di Indonesia sangat fokus dalam menerapkan konsep Ekonomi Sirkular yang dibuktikan dengan penyelenggaraan forum SD Symposium 2020; beragam program kolaborasi dengan pemerintah, swasta, maupun LSM; serta keterlibatan secara aktif dalam gerakan pemerintah seperti menjadi anggota NPAP Innovation Task Force dan executive committee member IBCSD. Selain itu, SCG juga melakukan kegiatan berupa edukasi terkait Ekonomi Sirkular untuk komunitas di sekitar wilayah operasional SCG yakni edukasi pemilahan sampah untuk siswa-siswi SD di daerah Karet Kuningan, Jakarta; edukasi penggunaan botol air minum yang juga mendukung kegiatan Indonesia Bersih oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi RI di Makassar; serta program Basket Botol dan renovasi bank sampah di Sukabumi.

