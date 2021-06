Wall Street Tertekan Sentimen Komoditas, Dow Jones dan S&P 500 Terkoreksi

Jumat, 18 Juni 2021 | 06:54 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

New York, Beritasatu.com - Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ditutup melemah, sementara Nasdaq menguat dalam perdagangan di Wall Street, Kamis (17/6/2021). Hasil rapat the Federal Reserve yang berakhir Rabu lalu dan melemahnya harga komoditas menjadi sentimen penggerak pasar.

Dow Jones Industrial Average turun 0,62% ke 33.823,45. S&P 500 turun 0,04% ke 4.221,86. Nasdaq naik 0,87% ke 14.161,35.

Harga komoditas yang menguat beberapa bulan terakhir berbalik melemah karena langkah Tiongkok yang berusaha menurunkan harga. Tiongkok mengeluarkan stok cadangan beberapa logam seperti tembaga dan aluminium. Langkah ini dilakukan untuk memerangi penimbun dan spekulan komoditas.

BACA JUGA Wall Street Terkoreksi Setelah The Federal Reserve Indikasikan Kenaikan Suku Bunga

Harga logam seperti palladium turun 11%, platinum turun 7%, tembaga turun 4,8%. Bahkan jagung turun 6% dan minyak mentah turun 1% lebih. Tren penurunan ini sudah terjadi sejak awal pekan.

Menguatnya nilai dolar juga menyebabkan harga komoditas melemah. Indeks dolar naik 1,6% sejak the Fed mengumumkan hasil rapatnya Rabu lalu. Komoditas biasanya dihargai dengan kurs dolar dan pergerakan harga komoditas berbanding terbalik dengan dolar.

Setelah melakukan rapat dua hari yang berakhir Rabu, the Fed memutuskan menahan suku bunganya di kisaran mendekati 0%. Namun, the Fed mengindikasikan kenaikan suku bunga dapat terjadi pada tahun 2023, setahun lebih cepat dari pernyataan sebelumnya. Pada Maret lalu, the Fed mengatakan tidak akan ada kenaikan hingga 2024. Menurut perkiraan "dot plot" the Fed, bakal terjadi dua kenaikan suku bunga pada 2023.

Ketua the Fed, Jerome Powell, tidak memberikan indikasi kapan akan melakukan pemangkasan stimulus atau tapering. Namun, Powell mengakui bahwa rapat the Fed juga membahas isu tapering.

Sumber: CNBC.com