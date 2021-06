Bursa Eropa Melemah Setelah the Fed Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga

Jumat, 18 Juni 2021 | 07:20 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

London, Beritasatu.com - Bursa Eropa ditutup melemah pada perdagangan Kamis (18/6/2021), menyusul pengumuman hasi rapat bank sentral AS the Federal Reserve yang mengindikasikan kenaikan suku bunga pada 2023.

Indeks Stoxx600 turun 0,12%, DAX Jerman naik 0,11%, FTSE Inggris turun 0,44%, CAC Prancis naik 0,21%, FTSE MIB Italia turun 0,21%.

Eurostat mengumumkan infasi di kawasan Eropa naik 0,3% pada bulan Mei dibanding bulan sebelumnya dan naik 2% secara tahunan. Naiknya inflasi akibat kenaikan harga energi dan jasa. Angka inflasi ini sedikit di atas target Bank Sentral Eropa.

Setelah melakukan rapat dua hari yang berakhir Rabu, the Fed memutuskan menahan suku bunganya di kisaran mendekati 0%. Namun, the Fed mengindikasikan kenaikan suku bunga dapat terjadi pada tahun 2023, setahun lebih cepat dari pernyataan sebelumnya. Pada Maret lalu, the Fed mengatakan tidak akan ada kenaikan hingga 2024. Menurut perkiraan "dot plot" the Fed, bakal terjadi dua kenaikan suku bunga pada 2023.

Ketua the Fed, Jerome Powell, tidak memberikan indikasi kapan akan melakukan pemangkasan stimulus atau tapering. Namun, Powell mengakui bahwa rapat the Fed juga membahas isu tapering. Powell mengatakan bank sentral akan terus memantau pemulihan ekonomi dan akan memberikan peringatan sebelum melakukan tapering.

Sumber: CNBC.com