Bursa Asia Mixed, Pasar Tunggu Rapat Bank of Japan

Jumat, 18 Juni 2021 | 08:29 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik dibuka bervariasi pada perdagangan Jumat (18/6/2021) menyusul koreksi pada Wall Street semalam.

Nikkei 225 Tokyo naik 0,21%, Indeks Komposit Shanghai turun 0,06%, S&P/ASX 200 naik 0,52%, Kospi datar.

Hari ini, bank sentral Jepang Bank of Japan akan mengumumkan kebijakan moneternya, termasuk keputusan mengenai suku bunga.

Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 ditutup melemah, sementara Nasdaq menguat dalam perdagangan di Wall Street, Kamis (17/6/2021). Hasil rapat the Federal Reserve yang berakhir Rabu lalu dan melemahnya harga komoditas menjadi sentimen penggerak pasar.

Dow Jones Industrial Average turun 0,62% ke 33.823,45. S&P 500 turun 0,04% ke 4.221,86. Nasdaq naik 0,87% ke 14.161,35.

Harga minyak mentah dunia jenis Brent turun 0,1% ke US$ 73,01 per barel, sedangkan Brent turun 0,15% ke US$ 70,93 per barel.

Sumber: CNBC.com