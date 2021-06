Dow Jatuh karena Pernyataan the Fed, Secara Mingguan Terburuk Sejak Oktober

Sabtu, 19 Juni 2021 | 05:59 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street jatuh pada perdagangan Jumat (18/6/2021), dengan Dow Jones Industrial Average membukukan kerugian mingguan terburuk sejak Oktober. Investor khawatir bank sentral, Federal Reserve (the Fed) menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang diharapkan.

Indeks Dow Jones turun 533,37 poin, atau 1,6%, menjadi 33.290,08. S&P 500 jatuh 1,3% menjadi 4.166,45. Baik Dow dan S&P 500 mencapai posisi terendah di menit-menit terakhir perdagangan dan ditutup di sekitar level tersebut. Nasdaq Composite ditutup melemah 0,9%.

Untuk minggu ini, 30 saham unggulan Dow kehilangan 3,5%. S&P 500 dan Nasdaq masing-masing turun 1,9% dan 0,2%, minggu ini.

Presiden Federal Reserve St Louis Jim Bullard kepada CNBC pada Jumat mengatakan bahwa wajar bagi The Fed untuk sedikit hawkish (ketat) minggu ini. Menruutnya, kenaikan suku bunga pertama bank sentral kemungkinan terjadi pada tahun 2022. Komentar itu datang setelah The Fed pada Rabu memprediksi pada 2023 akan terjadi kenaikan suku bunga dua kali dari proyeksi sebelumnya 2023 menyusul lonjakan inflasi tahun ini. Kondisi ini memberikan tekanan pada harga saham.

"Ketakutan beberapa investor adalah bahwa jika Fed memperketat kebijakan lebih cepat dari yang diharapkan untuk membantu mendinginkan inflasi, hal ini dapat membebani pertumbuhan ekonomi di masa depan," Kepala Strategi Pasar Truist Advisory Services Keith Lernerdalam sebuah catatan.

Sektor energi dan industri S&P 500 masing-masing turun 5,2% dan 3,8% minggu ini. Sementara itu, keuangan dan material, masing-masing kehilangan lebih 6%. Kelompok ini sebelumnya memimpin pada tahun ini di balik pembukaan kembali ekonomi.

Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada Rabu (16/6/2021) bahwa para pejabat telah membahas pengurangan pembelian obligasi.

Sementara harga komoditas berada di bawah tekanan minggu ini karena Tiongkok berusaha mendinginkan kenaikan harga. Pelemahan komodttas juga dipicu penguatan dolar. Tembaga, emas dan platinum jatuh pada perdagangan Jumat.

Sumber: CNBC