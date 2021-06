Harga Minyak Naik karena OPEC Proyeksikan Pertumbuhan Produksi AS Melambat

Sabtu, 19 Juni 2021 | 07:56 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga minyak turun pada perdagangan Jumat (19/6/2021) setelah Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) memperkirakan pertumbuhan produksi minyak AS terbatas pada tahun ini.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 39 sen, atau 0,53% menjadi US$ 73,47 per barel pada 14:53 east time (ET). Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS di US$ 71,64 per barel, naik 0,8%. Kedua acuan minyak itu secara mingguan naik sekitar 1%.

"Pejabat di OPEC mendapat prospek produksi AS dari pakar industri," kata sumber OPEC.

Hal ini akan memberi OPEC lebih banyak kekuatan untuk mengelola pasar dalam jangka pendek sebelum potensi lonjakan output serpih pada 2022.

Brent pada Rabu (19/6/2021) mencapai level tertinggi sejak April 2019 dan WTI ditutup pada level tertinggi sejak Oktober 2018. Namun kenaikan harga dibatasi kekhawatiran virus Covid-19 dan penguatan dolar AS, yang membuat minyak lebih mahal dalam mata uang lainnya.

"Pasar minyak reli karena OPEC skeptis bahwa peningkatan produksi minyak AS akan cukup untuk mengubah rencana mereka untuk mendukung harga," kata analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.

Sumber mengatakan kepada Reuters bahwa pada Selasa (15/6/20210, pejabat Dewan Komisi Ekonomi OPEC (ECB) dan presenter eksternal menghadiri pertemuan yang fokus pada output AS.

