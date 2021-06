Harga Emas Catat Minggu Terburuk dalam Setahun Imbas The Fed

Sabtu, 19 Juni 2021 | 08:24 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Harga emas cenderung mendatar (flat) dalam perdagangan yang berfluktuatif Jumat (18/7/2021) mencatat minggu terburuk ebih setahun karena penguatan dolar menyusul pandangan hawkish (ketat) bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve AS.

Harga emas di pasar spot turun tipis 0,17% menjadi US$ 1.770,36 per ons. Sementara emas berjangka AS turun 0,3% pada US$ 1.769,90 per ons.

Sementara paladium ambles 1,94% ke US$ 2.462,18, sedangkan perak turun 0,23% menjadi US$ 25,86. Platinum turun 1,94% menjadi US$ 1.037,53.

The Fed mengatakan pada Rabu (16/6/2021) bahwa pihaknya akan mempertimbangkan mengurangi pembelian asetnya pada setiap pertemuan berikutnya dan mengajukan proyeksi kenaikan suku bunga hingga 2023.

Emas semakin tak berdaya menyusul pernyataan Presiden Fed St Louis James Bullard bahwa inflasi lebih kuat dari yang diantisipasi. Pengetatan kebijakan moneter yang lebih cepat adalah respons alami menyikapi situasi tersebut. "Pasar takut Fed makin agresif lebih lanjut," kata Direktur Perdagangan Logam High Ridge Futures, David Meger.

Indeks dolar menuju minggu terbaiknya dalam hampir 9 bulan, mengurangi daya pikat emas untuk pemegang mata uang lainnya. Tetapi beberapa analis, termasuk Goldman Sachs dan Commerzbank, mengatakan emas bersiap dalam proses pemulihan.

Commerzbank juga mempertahankan perkiraan harga emas akhir tahun tidak berubah di US$ 2.000 per ons

Sumber: CNBC