Iwapi Dorong Pengusaha Wanita Beralih ke Platform Digital

Sabtu, 19 Juni 2021 | 11:39 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) mendorong para pengusaha wanita di Indonesia bisa memanfaatkan era digital untuk penjualan produk yang mereka hasilkan. Ketua Iwapi, Nita Yudi mengungkapkan sebanyak 30.000 anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia masih banyak yang belum bisa memanfaatkan platform digital untuk pemasaran produknya.

Dampaknya banyak UMKM yang dikelola pengusaha wanita Indonesia yang terkendala dan menurun omzet penjualannya.

"Kami mendorong pengusaha wanita untuk bisa melek teknologi. Kita harus pindah beralih ke digital atau online kalau mau usaha kita hidup atau jalan terus. Kita harus menyadari, di balik tantangan pasti ada peluang, buktinya banyak usaha kuliner yang tumbuh di masa pandemi. Contohnya saja usaha katering yang dikelola Iwapi, itu dalam sebulan omzetnya bisa sampai Rp 1 miliar. Itu yang kita terus coba dorong," ujar Nita Yudi dalam keterangan pers, Sabtu (19/6/2021).

Iwapi juga mencoba menggandeng para pengusaha wanita milenial untuk memberikan bimbingan dengan memberikan pengetahuan soal digital.

"Bulan lalu sudah pelatihan, ada 400 wanita muda atau milenial, mereka pengusaha, dan bergabung bersama kami. Melalui pelatihan itu kita berharap mereka bisa menularkan ilmu yang didapat selama pelatihan kepada pengusaha wanita yang lain. Kegiatan pelatihan itu juga akan kita gelar secara masif ke depannya sehingga semua pengusaha wanita di Indonesia bisa melek teknologi dan mau beralih ke platform digital," tandasnya.

Munas Iwapi

Tantangan digitalisasi ini pula yang menjadi tema munas Iwapi ke-IX yang digelar dengan metode online dan offline. Munas Iwapi ke-IX mengambil tema Tantangan Digitalisasi Financial Sebagai Resensiliasi Perempuan Pengusaha di Masa Pandemi dan di Era New Normal" diikuti sekitar 150 peserta secara offline atau hadir di lokasi acara.

"Dalam munas ini kami mendorong para pengusaha wanita di Indonesia untuk melek teknologi dan memanfaatkan digitalisasi dalam memasarkan produk yang mereka hasilkan," ungkap Tatyana Sutara, selaku Ketua OC Munas IWAPI IX.

Acara munas yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui daring itu juga diapresiasi oleh kepala negara. Dimana dalam sambutannya, Presiden meminta peran Iwapi di masa pandemi ini agar bisa ditingkatkan agar roda perekonomian di Indonesia bisa terus berjalan tanpa terkendala pandemi Covid-19.

"Kita harus menghadapi pandemi ini dengan cara-cara baru, kegiatan ekonomi harus menaati protokol kesehatan. Paling terasa memang pada sektor perdagangan, yang berubah jadi perdagangan online. Ketika harus digital, jarak fisik tidak jadi masalah. Produsen bisa jangkau konsumen sejauh ada akses internet. Kesempatan ini harus dimanfaatkan, untuk anggota IWAPI harus go digital, go nasional dan go global," tegas Presiden dalam sambutannya.

Sumber: BeritaSatu.com