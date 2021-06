Bursa Jepang Turun 2%, Investor Pantau Suku Bunga Acuan Tiongkok

Senin, 21 Juni 2021 | 07:35 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com - Bursa Asia Pasifik turun pada perdagangan Senin pagi (21/6/2021). Investor bersiap menunggu pengumuman Tiongkok soal suku bunga acuan pinjaman terbaru.

Bursa saham Jepang memimpin pelemahan di Asia, dengan Nikkei 225 jatuh 2%, sementara indeks Topix melemah 1,79%.

Kospi Korea Selatan juga ambles 0,86%. Sementara saham di Australia tertekan dengan S&P/ASX 200 turun 0,65%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang diperdagangkan 0,23% lebih rendah.

Suku bunga dasar pinjaman (loan prime rate/LPR) 1 tahun Tiongkok diperkirakan akan keluar pada pukul 09.30 waktu HK/SIN Senin ini. Mayoritas analis dalam jajak pendapat Reuters memperkirakan tidak ada perubahan suku bunga 1 tahun serta LPR 5 tahun.

Mata uang dan minyak

Sementara indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 92,251 setelah naik baru-baru ini dari level di bawah 91,2.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,19 per dolar, lebih kuat dari level di atas 110,5 terhadap greenback yang terlihat minggu lalu. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7502, setelah jatuh minggu lalu dari atas US$ 0,768.

Adapun harga minyak naik pada pagi ini di jam perdagangan Asia. Patokan internasional minyak mentah berjangka Brent bertambah 0,18% menjadi US$ 73,64 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka AS naik 0,27% menjadi US$ 71,83 per barel.

Sumber: CNBC