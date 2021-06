Gubernur BI Sebut 4 Syarat Utama Produk Halal Indonesia Mendunia

Senin, 21 Juni 2021 | 14:31 WIB

Oleh : Herman / FER

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam acara Opening Ceremony Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 8th 2021: "Halal Products, Beyond Halal Compliance", Senin, 21 Juni 2021. (Foto: Beritasatu Photo)

Jakarta, Beritasatu.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menyampaikan, dalam mengembangkan halal value chain atau rantai nilai halal di Indonesia, ada empat hal penting yang harus diperhatikan agar Indonesia tidak sekedar menjadi konsumen produk halal, tetapi juga produsen dengan skala global.

Pertama adalah sertifikasi halal. Hal tersebut saat ini menjadi pertimbangan utama ketika konsumen ingin membeli suatu produk. Karenanya, harus dipastikan seluruh produk yang dipasarkan sudah memiliki sertifikasi halal.

"Kita harus segera mempercepat dan mengakselerasi sertifikasi halal. Sebab negara lain baik yang muslim maupun non muslim sudah sangat maju mengembangkan sertifikasi maupun produk halal, mulai dari makanan hingga kosmetik,” kata Perry Warjiyo dalam acara Opening Ceremony Road to Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 8th 2021: "Halal Products, Beyond Halal Compliance", Senin (21/6/2021).

Kedua, untuk membangun ekosistem halal value chain, kita harus membangun integrasi antara unit-unit usaha mulai dari yang kecil, menengah dan besar.

Ketiga, terkait produk halal yang akan dikembangkan dalam rantai nilai ekosistem halal. Saat ini lima sektor produksi halal yang tengah digarap yaitu makanan, fashion, pariwisata, kosmetik dan farmasi, dan energi baru terbarukan (EBT). Dari kelima sektor tersebut, Perry mengatakan dalam kondisi pandemi seperti saat ini, yang perlu difokuskan adalah sektor makanan dan fashion.

"Kenapa food (makanan), khususnya proses food? Karena basis ekonominya tentu saja ekonomi yang paling kecil, diproduksi oleh ekonomi rakyat dan mata rantainya panjang, serta tingkat dukungan terhadap pertumbuhan ekonominya besar. Untuk fashion, terutama middle and high end fashion, ini yang bisa difokuskan,” terang Perry.

Keempat, dalam ekosistem halal value chain, dukungannya harus end to end mulai dari produksi hingga pemasaran. Tidak sekedar memproduksi, seluruh pihak terkait harus terus bersinergi untuk ikut mempromosikan produk-produk halal yang sudah diproduksi pelaku usaha di Indonesia.

"Saya kira empat hal ini menjadi penting untuk menjawab bagaimana kita mengembangkan halal value chain,” kata Perry Warjiyo.

Sumber: BeritaSatu.com