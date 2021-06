Dow Tembus Posisi Tertinggi Sejak Maret Setelah Aksi Jual Akibat Sentimen the Fed

Selasa, 22 Juni 2021 | 05:48 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Ilustrasi bursa saham AS Wall Street. (Foto: AFP)

New York, Beritasatu.com - Bursa AS Wall Street naik pada perdagangan Senin (21/6/20201) dari aksi jual hebat akibat perubahan kebijakan bank sentral, Federal Reserve (the Fed).

Dow Jones Industrial Average melonjak 586,89 poin, atau hampir 1,8%, menjadi 33.876,97 mencatat hari terbaiknya sejak 5 Maret. S&P 500 naik 1,4% menjadi 4.224,79. Nasdaq Composite hanya menguat 0,8% menjadi 14.141,48 karena beberapa perusahaan teknologi utama seperti Amazon, Tesla, Nvidia dan Netflix mencatat pelemahan.

Saham komoditas yang terpukul pekan lalu memimpin pasar kembali pada Senin karena sektor energi S&P 500 menguat. Devon Energy naik hampir 7% dan Occidental Petroleum naik 5,4%. Pembukaan kembali ekonomi membuat Norwegian Cruise Line dan Boeing keduanya naik 3%. Saham perbankan seperti JPMorgan, Bank of America dan Goldman Sachs, juga rebound.

Sektor-sektor terkait pemulihan ekonomi memimpin aksi jual saham pada minggu lalu. Sektor keuangan dan material S&P 500 kehilangan lebih 6%, sementara energi turun lebih 5% dan industri melemah 3%.

Kejatuhan saham AS jatuh pekan lalu karena investor mencerna proyeksi ekonomi baru The Fed dan khawatir kenaikan suku bunga terjadi lebih cepat. Bank sentral Rabu lalu menaikkan ekspektasi inflasi dan memperkirakan kenaikan suku bunga pada 2023.

Analis pasar keuangan City Index Fiona Cincotta mengatakan. pergeseran kebijakan menjadi hawkish (agresif) The Fed yang terjadi tiba-tiba minggu lalu, dengan dua kenaikan suku bunga pada tahun 2023 membuat pasar lengah.

Sementara bitcoin ambles lebih 7% menjadi US$ 32.500 karena Tiongkok melanjutkan tindakan kerasnya terhadap penambangan cryptocurrency.

Sumber: CNBC