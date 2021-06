Harga Minyak Naik karena Pelemahan Dolar dan Ketidakpastian Pasokan Iran

Selasa, 22 Juni 2021 | 06:57 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga minyak melonjak pada Senin (21/6/2021) menyusul pembicaraan sanksi AS terhadap minyak mentah Iran dihentikan sementara. Selain itu, pelemahan dolar dari posisi tertinggi 2 bulan turut mendongkrak harga minyak.

Minyak mentah Brent pengiriman Agustus naik 1,89% menjadi US$ 74,90 per barel. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS pengiriman Juli bertambah 2,82% menjadi US$ 73,66 per barel.

BACA JUGA Harga Minyak Naik karena OPEC Proyeksikan Pertumbuhan Produksi AS Melambat

Kedua acuan minyak telah meningkat selama 4 minggu terakhir karena optimisme laju vaksinasi Covid-19 global dan perkiraan peningkatan perjalanan pada musim panas.

Bank of America mengatakan bahwa minyak mentah Brent kemungkinan akan mencapai US$ 68 per barel pada tahun ini, dan US$ 100 tahun depan karena banaknya penggunaan mobil pribadi.

Minyak didorong pelemahan dolar AS yang dapat membuat investor spekulatif ke aset berdenominasi greenback seperti komoditas.

Negosiasi menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran terhenti pada Minggu (20/6/2021) setelah hakim garis keras Ebrahim Raisi memenangkan pemilihan presiden negara itu. "Pemilihan seorang garis keras di Iran membebani pasar (penawaran) karena sanksi tampaknya tidak akan dicabut," kata Direktur Energi Berjangka Mizuho Bob Yawger di New York.

BACA JUGA Harga Minyak Datar, Produksi Minyak AS Diproyeksi Bertambah

Kesepakatan pencabutan sanksi dapat menyebabkan Iran mengekspor 1 juta barel per hari, atau 1% dari pasokan global, selama lebih 6 bulan dari fasilitas penyimpanannya.

Pejabat Iran dan Barat mengatakan kenaikan Raisi tidak mungkin mengubah posisi negosiasi Iran. Dua diplomat mengatakan mereka mengharapkan jeda sekitar 10 hari.

Selain itu, harga minyak mendapat dukungan dari perkiraan pertumbuhan terbatas produksi minyak AS.

Sumber: CNBC