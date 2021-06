Harga Emas Rebound Setelah Penguatan Dolar Terhenti

Selasa, 22 Juni 2021 | 07:17 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Chicago, Beritasatu.com - Harga emas pada Senin (22/6/2021) menguat dari penurunan mingguan terbesar sejak Maret 2020, karena kenaikan dolar AS terhenti.

Harga emas di pasar spot naik 1,1% ke US$ 1.782,83 per ons pada pukul 13.48 EDT (1748 GMT), sementara emas berjangka AS ditutup naik 0,8% pada US$ 1.782,90.

"Trader memanfaakan koreksi untuk membeli emas, pada tingkat harga ini ada nilai untuk menahan posisi emas, terutama jangka panjang," kata Kepala Strategi Pasar Blue Line Futures Phillip Streible di Chicago.

Harga emas turun 6%, atau US$ 113 per ons, minggu lalu karena bank sentral Federal Reserve AS mengisyaratkan akan mengurangi pembelian asetnya dan mulai menaikkan suku bunga pada 2023.

Namun indeks dolar melemah dari posisi tertinggi 2,5 bulan sehingga mendorong investor beralih ke emas, yang jatuh selama enam hari perdagangan berturut-turut sebelum penguatan pada Senin.

Sementara imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS 10 tahun naik dari level terendah 4 bulan.

Bank of America Global Research mengatakan bahwa dengan Fed lebih hawkish (agresif) dan risiko kenaikan suku bunga, akan membuat harga emas terbatas hingga akhir tahun.

Streible memperkirakan harga emas akan berada di atas US$ 1.800 per ons, merujuk dolar yang jenuh beli (overbought), pembelian obligasi lanjutan Fed dan suku bunga yang tidak akan naik dalam waktu dekat.

Pelaku pasar sekarang akan mendengarkan pidato kongres dari sejumlah pejabat bank sentral AS, termasuk Ketua Fed Jerome Powell, yang akan berbicara pada Selasa (22/6/2021).

Sedangkan platinum naik 2,5% menjadi US$ 1,060.05 per ons dan paladium bertambah 4,5% menjadi US$ 2.575,24 setelah jatuh lebih 11% minggu lalu.

Pasar paladium global mengalami defisit tahun ini karena pulihnya pertumbuhan ekonomi dan ketatnya standar emisi sehingga mendorong permintaan mobil. Faktor negatif lainnya adalah gangguan pasokan di Nornickel Rusia. Analis di perusahaan perdagangan Heraeus mengatakan, bagaimanapun, bahwa gangguan rantai pasokan di mobil dapat mengurangi ketatnya pasar paladium.

Di tempat lain, perak naik 0,6% menjadi US$ 25,95 per ons.

Sumber: CNBC