IHSG Menguat, Investor Perlu Lirik Sejumlah Saham Ini

Selasa, 22 Juni 2021 | 09:52 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Selasa (22/6/2021) berpeluang menguat. Adapun level support berada di 5.840, 5.742 dan level resisten berada di 6.134, 6.230.

BACA JUGA Awal Perdagangan, IHSG Dilanda Aksi Beli Saham

MNC Sekuritas dalam riset harian, menyampaikan bahwa IHSG ditutup terkoreksi 0,2% ke level 5.996 pada perdagangan kemarin Senin (21/6/2021). Pergerakan IHSG masih tertahan MA20 dan MA60-nya serta masih muncul tekanan jual meskipun sudah relatif kecil.

BACA JUGA IHSG Diperkirakan Rebound, Ini Saham Pilihannya

Diperkirakan, IHSG sudah berada di akhir wave E dari wave (X) atau wave [d] pada skenario merah. “Selama masih berada di atas 5.742, kami perkirakan pergerakan IHSG menguat untuk menguji area 6.100-6.200 terlebih dahulu,” jelas MNC Sekuritas.

Berikut rekomendasi saham secara teknikal:

1. PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG) - Buy on Weakness (560)

2. PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) - Speculative Buy (2.820)

3. PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) - Buy on Weakness (434)

4. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) - Sell on Strength (8,325)

Sumber: Investor Daily