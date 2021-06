Penjualan Topang Pertumbuhan Laba Pan Brothers Jadi US$ 2,21 Juta

Selasa, 22 Juni 2021 | 10:26 WIB

Oleh : Muhammad Ghafur Fadillah / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Emiten tekstil dan garmen, PT Pan Brothers Tbk (PBRX) membukukan pendapatan sebanyak US$ 126,16 juta sepanjang kuartal I 2021. Laba periode berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk naik 5,48% menjadi US$ 2,21 juta.

Berdasarkan laporan keuangan yang dikutip Investor Daily, pertumbuhan ini ditopang penjualan lokal sebanyak US$ 23,57 juta. Sebelumnya segmen tersebut hanya menyumbang US$ 9,91 juta di periode yang sama tahun 2020. Meski begitu, penjualan ekspor menurun 8,14% atau setara dengan US$ 102,73 juta dari sebelumnya US$ 111,83 juta. Sehingga total penjualan bruto US$ 126,31 juta. "Adapun pada periode ini retur dan diskon tercatat sebanyak US$ 150.000," kata keterangan itu Selasa (22/6/2021).

BACA JUGA Pastikan Bayar THR, Operasional Pabrik Pan Brothers Berjalan Normal

Lebih lanjut dari total penjualan tersebut, jumlah penjualan yang melebihi 10% berasal dari Adidas Sourcing Ltd yakni US$ 27,53 juta dan Uniqlo senilai US$ 14,34 juta. Beban pokok penjualan tercatat US$ 110,11 juta dan laba bruto berjumlah US$ 16,04 juta.

Selain penjualan lokal yang meningkat, perseroan juga berhasil menekan sejumlah beban pada awal tahun. Salah satunya yakni beban umum dan administrasi yang turun 20,44% menjadi US$ 6,58 juta dari sebelumnya US$ 8,27 juta. Beban keuangan perseroan juga relatif stabil yakni US$ 4,67 juta dari US$ 4,68 di akhir Maret 2020.

Adapun, penurunan beban yang paling signifikan datang dari segmen beban lainya yang berjumlah US$ 456.920 dari sebelumnya US$ 2,35 juta. Selain itu, perseroan juga mendapatkan pemasukan tambahan sebanyak US$ 821 ribu.

BACA JUGA Pan Brothers Bersama IndoRunners Berikan Beasiswa untuk 100 Mahasiswa UI Berprestasi

Sementara itu, per Maret 2021, total aset Pan Brother tercatat berjumlah US$ 696,18 juta yang terdiri atas aset lancar US$ 582,27 juta dan aset tidak lancar US$ 113,90 juta. Sedangkan, total liabilitas sebanyak US$ 415,76 juta.

Sebelumnya, menanggapi banyaknya industri yang melemah akibat pandemi, Vice Chief Executive Officer PT Pan Brothers Tbk (PBRX) Anne Patricia Sutanto mengatakan, di tengah pandemi saat ini, sektor tekstil bisa mendapatkan keuntungan atas berlanjutnya ketegangan pemerintahan Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok.

Sumber: Investor Daily