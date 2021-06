Bursa Asia Bangkit, Nikkei di Jepang Melonjak 3%

Selasa, 22 Juni 2021 | 12:03 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Singapura, Beritasatu.com— Bursa Asia Pasifik naik pada perdagangan Selasa (22/6/2021) dengan saham di Jepang memimpin penguattan di antara pasar utama kawasan.

Di Jepang, Nikkei 225 melonjak sekitar 3% pada perdagangan siang ini, pulih dari penurunan 3% pada Senin (21/6/2021). Indeks Topix naik 3,05%.

Saham Tiongkok Daratan naik tipis karena komposit Shanghai menguat sekitar 0,8%, sedangkan komponen Shenzhen naik 0,181%. Indeks Hang Seng Hong Kong cenderung datar.

Kospi Korea Selatan naik 0,74%. Selama di Australia, S&P/ASX 200 naik 1,76%. Indeks MSCI dari saham Asia Pasifik di luar Jepang naik 0,37%.

Semalam di Wall Street, Dow Jones Industrial Average melonjak 586,89 poin menjadi 33.876,97. S&P 500 juga naik 1,4% menjadi 4.224,79 sedangkan Nasdaq Composite naik 0,79% menjadi 14.141,48.

Mata uang dan minyak

Indeks dolar AS, yang melacak greenback terhadap sekeranjang mata uang lainnya berada di 91,931.

Yen Jepang diperdagangkan pada 110,41 per dolar, lebih lemah dari level di bawah 110. Dolar Australia ditransaksikan pada US$ 0,7521, masih di atas level US$ 0,768 yang terlihat minggu lalu.

Harga minyak naik pada jam perdagangan Asia. Dengan patokan internasional minyak mentah berjangka Brent sekitar 0,3% ke US$ 75,14 per barel. Minyak mentah berjangka AS naik menjadi US$ 73,72 per barel.

